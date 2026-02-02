Más de L1,200 millones gastó solo en 2025 gobierno de Xiomara en alquiler de vehículos

El funcionario explicó que el alquiler de vehículos de lujo cubrió a familiares de funcionarios del gobierno anterior y se dio con fondos de la Tasa de Seguridad.

Tegucigalpa, Honduras.- Emilio Hércules , ministro de Finanzas, reveló que el gobierno de Xiomara Castro gastó más de 1,200 millones de lempiras para alquiler de vehículos solo en el 2025.

Hércules apuntó que ya tienen los primeros reportes financieros sobre la administración anterior y catalogó de “poco transparente” el manejo de muchos fondos.

“Tenemos un reporte de más de 1,200 millones de lempiras solamente utilizados en el 2025 para alquiler de vehículos y eso solamente es de la Tasa de Seguridad, en el detalle tendrán que rendir cuentas los próximos ministros de Defensa y Seguridad para que veamos el detalle”, dijo el burócrata en el programa 30/30.

Agregó que “las unidades ejecutoras están en la Secretaría de Seguridad, Defensa y Poder Judicial. Es una discrecionalidad que tenía cada una de las Secretarías ya que cuando se eliminó la comisión de la Tasa de Seguridad se le dio a cada Secretaría como parte de gastos operativos fondos de la Tasa de Seguridad, todo carece de mucha transparencia”.

Esta versión se asemeja a la de María Antonieta Mejía, designada presidencial, quien había puntualizado que “1,400 millones de lempiras se pagaban en alquiler de carros de lujo. La refundación tenía vehículo asignado no solo los funcionarios, sino también empleados públicos, esposos e hijos".