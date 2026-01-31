Designada revela cuántos millones gastaba el gobierno de Xiomara en renta de carros de lujo

Hace cuatro días, Nasry Asfura asumió como nuevo presidente de Honduras y una de las primeras medidas que impulsó fue solicitar al Congreso Nacional la aprobación para vender el avión presidencial.
Asfura apuesta por un gobierno de austeridad y, a pocos días de su llegada al poder, la designada presidencial María Antonieta Mejía informó que ya se identificó cuánto gastaba el gobierno anterior en el alquiler de vehículos de lujo. Aquí la exorbitante suma
La designada presidencial señaló que no habrá más alquileres de vehículos para funcionarios públicos ni para sus familiares, con excepción de algunos casos específicos.
“ 1,400 millones de lempiras se pagaban en alquiler de carros de lujo”, reveló María Antonieta Mejía.
Agregó que en el gobierno de "la refundación tenían vehículo asignado no solo los funcionarios, sino también empleados públicos, esposos e hijos".
“Hemos detectado que esos gastos ya no van a ser necesarios en el gobierno de Nasry Juan Asfura, quien les ha dicho a sus ministros que no se van a usar carros del Estado y que cada quien deberá utilizar sus propios vehículos”, afirmó.
Indicó además que en las secretarías de Estado existen vehículos que pueden utilizarse cuando sea estrictamente necesario, descartando que la administración de Asfura apueste por el alquiler de automóviles.
Antonieta sostuvo que uno de los principales ejes del nuevo gobierno será el sector salud, con énfasis en la reducción de la mora quirúrgica y el combate a la escasez de medicamentos.
Antonieta cuestionó esta suma del gobierno de Castro. “Tendremos que buscar recursos, y eso es parte de reducir gastos administrativos que no son necesarios”, dijo la designada presidencial. Agregó que se trabajará con máxima eficiencia: “No más alquileres de carros. Mil cuatrocientos millones de lempiras representan un ahorro significativo”.
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció en enero de 2026 que los diputados deberán utilizar sus propios vehículos, eliminando la práctica de alquilar automóviles para su transporte personal.