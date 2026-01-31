Aseguró su futuro: ¿Dónde trabaja Carla Paredes tras dejar Salud y cuánto gana?

Carla Paredes fungió como ministra de Salud en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, pero a pocos días de que culminara el mandato presentó su renuncia. Sin embargo, ya tenía asegurado su futuro profesional.
La exministra ya había sido incorporada formalmente al sistema hospitalario desde septiembre, cuatro meses antes de presentar su renuncia como secretaria de Salud.
Como ministra de Salud, Paredes percibía un salario de 110,000 lempiras mensuales, pero al salir dejó asegurada una plaza en la que devengaría 105,201.92 lempiras, es decir, apenas unos 5,000 lempiras menos. ¿Dónde trabaja?
La exministra de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de presentar su renuncia, en enero de 2026.
El Acuerdo No. 7654-2025, al que tuvo acceso LA PRENSA Premium, fue firmado el 9 de septiembre de 2025. El documento fue emitido por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y autorizado por la Administración Nacional del Servicio Civil.
En el acuerdo formaliza el nombramiento de Carla Paredes Reyes dentro del régimen de Servicio Civil, bajo la figura de médico general de guardia.
Actualmente, Carla Paredes funge como médico de guardia en el Hospital San Lorenzo, con un salario de 105,201.92 lempiras, en comparación con la mayoría de médicos que ocupan ese mismo puesto, quienes devengan alrededor de 36,000 lempiras mensuales.
Esto significa que Carla Paredes gana más de tres veces lo que percibe un médico de guardia promedio.
Carla Paredes asumió la titularidad de la Secretaría de Salud en enero de 2024, durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, en sustitución de José Manuel Matheu.
Además, ejerció como presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde noviembre de 2024, desempeñando esta función de manera simultánea a sus responsabilidades en el sector sanitario.