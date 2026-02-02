El 97.5% de empleos reportados en sector agropecuario del país son temporales

Tegucigalpa, Honduras.- La recolección de datos sobre la agricultura y ganadería del país no había sido actualizada desde hace tres décadas.
Sin embargo, ahora se dispone del Censo Agropecuario Nacional (CAN), al que tuvo acceso EL HERALDO y en el que se precisa que en estos sectores productivos se emplea a 879,612 personas, de las que apenas 21,990, equivalente al 2.5%, son permanentes. El porcentaje restante (97.5%), que representan 857,622 personas, laboran de forma temporal.
Del total de empleos hay 759,273 hombres, el 86.3%, mientras que un 13.7% son mujeres, es decir 120,339.
Los productores agrícolas ascendieron a 408,965, una diferencia de 100,618 respecto a 1993 cuando se contabilizaron 308,347. La mayoría de los agricultores hondureños son varones que féminas y únicamente 0.3% conformado por organizaciones. De 60 años y más es el grupo de edad con predominio de productores y también se reportaron 3,552 con edades entre 15 y 19 años.
En el caso de las explotaciones agropecuarias, que consisten en las unidades productivas bajo una misma gestión que integra tierras, animales e infraestructura sin importar su ubicación o forma de tenencia, pasaron de 317,199 a 412,255, un alza de 95,056 explotaciones. Hace 31 años el área cultivada registrada fue de 801,137 hectáreas (ha), pero se elevó en 218,611 hectáreas para alcanzar 1,019,748 ha en el 2024.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) elaboró el CAN, tomando como referencia el año agrícola comprendido entre abril de 2023 a marzo de 2024, pero para la producción pecuaria solo se consideró existencias al 1 de septiembre de 2024.
Resultados
En granos básicos destaca que hay involucrados 326,914 productores y 328,002 explotaciones. El maíz, frijol, arroz al igual que sorgo son los principales cultivos en el agro que se obtienen en un 40% de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira y Choluteca.
Además, el documento precisa que hay 17 cultivos anuales (frutas y verduras) con una producción de 820,858.7 toneladas métricas y más de 6.9 millones de toneladas métricas de cultivos permanentes como la caña de azúcar, aceite de palma, incluyendo el café.
En cuanto a las existencias de la producción pecuaria indica que en el territorio hondureño había más de 2.2 millones de bovinos; 463,510 porcinos; 114,428 equinos y 52.6 millones de aves de corral.
De otros animales se registró la existencia de 16,181 ovinos, 6,710 conejos y 5,525 caprinos.