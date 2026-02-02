El 97.5% de empleos reportados en sector agropecuario del país son temporales

Tegucigalpa, Honduras.- La recolección de datos sobre la agricultura y ganadería del país no había sido actualizada desde hace tres décadas.

Sin embargo, ahora se dispone del Censo Agropecuario Nacional (CAN), al que tuvo acceso EL HERALDO y en el que se precisa que en estos sectores productivos se emplea a 879,612 personas, de las que apenas 21,990, equivalente al 2.5%, son permanentes. El porcentaje restante (97.5%), que representan 857,622 personas, laboran de forma temporal.

Del total de empleos hay 759,273 hombres, el 86.3%, mientras que un 13.7% son mujeres, es decir 120,339.

Los productores agrícolas ascendieron a 408,965, una diferencia de 100,618 respecto a 1993 cuando se contabilizaron 308,347. La mayoría de los agricultores hondureños son varones que féminas y únicamente 0.3% conformado por organizaciones. De 60 años y más es el grupo de edad con predominio de productores y también se reportaron 3,552 con edades entre 15 y 19 años.