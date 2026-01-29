En 15 días de 2026 las remesas familiares crecieron en $69.7 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al impuesto del 1% cobrado a las remesas familiares no es impedimento para que sigan los flujos hasta sean mayores que 2025.

En los primeros 15 días de este año los envíos de este dinero sumaron 416.7 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de $69.7 millones equivalente al 20.1%, constató EL HERALDO con base a datos del Banco Central de Honduras (BCH).

Las remesas familiares que mandaron los compatriotas el 15 de enero de 2025 sumaron los 347 dólares, mientras que para la misma fecha, pero de 2024 totalizaron los $304.9 millones.

En los últimos años se reporta el incremento sostenido de la considerada como la principal fuente de divisas para Honduras.

EL HERALDO informó que solo el pasado período de 12 meses fueron recepcionados 12,212 millones de dólares en concepto de remesas familiares, de los que el 98.46%, es decir $12,025 millones tuvieron como procedencia los Estados Unidos de América.

De los 12 meses de 2025, seis reportaron ingresos de remesas superiores a 1,000 millones dólares.

A partir del 1 de enero pasado se aplica un gravamen a las remesas familiares que vienen de la nación del norte de América.