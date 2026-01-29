En 15 días de 2026 las remesas familiares crecieron en $69.7 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al impuesto del 1% cobrado a las remesas familiares no es impedimento para que sigan los flujos hasta sean mayores que 2025.
En los primeros 15 días de este año los envíos de este dinero sumaron 416.7 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de $69.7 millones equivalente al 20.1%, constató EL HERALDO con base a datos del Banco Central de Honduras (BCH).
Las remesas familiares que mandaron los compatriotas el 15 de enero de 2025 sumaron los 347 dólares, mientras que para la misma fecha, pero de 2024 totalizaron los $304.9 millones.
En los últimos años se reporta el incremento sostenido de la considerada como la principal fuente de divisas para Honduras.
EL HERALDO informó que solo el pasado período de 12 meses fueron recepcionados 12,212 millones de dólares en concepto de remesas familiares, de los que el 98.46%, es decir $12,025 millones tuvieron como procedencia los Estados Unidos de América.
De los 12 meses de 2025, seis reportaron ingresos de remesas superiores a 1,000 millones dólares.
A partir del 1 de enero pasado se aplica un gravamen a las remesas familiares que vienen de la nación del norte de América.
Comportamiento
"Antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, los envíos de remesas sumaban en promedio unos $4,400 millones anuales. Sin embargo, a partir de 2021 estos flujos se duplicaron, alcanzando un promedio cercano a $8,500 millones entre 2021 y 2024 equivalente a alrededor del 26% del PIB", destacó el BCH en la revisión del Programa Monetario 2025-2026.
Indica que "para 2026, se estima que las remesas familiares muestren una tasa de crecimiento moderada, situándose por debajo de su promedio histórico (8.4% entre 2010-2019). Esto reflejaría la normalización de envíos de remesas y un mercado laboral estadounidense estable, pero sin nuevos impulsos".
Una desaceleración de la economía estadounidense, mayores costos de envío de remesas y un aumento significativo en las deportaciones son riesgos persistentes que podrían incidir en las proyecciones para este año, subraya el ente rector de la política monetaria, cambiaria y crediticia.