El 98.5% de remesas familiares ingresadas a Honduras proceden de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Un reciente informe mensual publicado por el Banco Central de Honduras (BCH) revela que el 98.5% de las remesas familiares que ingresaron al país hasta noviembre pasado procedieron de Estados Unidos.

El monto de remesas recibidas por Honduras ascendió a 11,105.7 millones de dólares de enero a noviembre de 2025, de los que $10,936.5 millones fueron enviados por compatriotas que radican en EE UU.

En igual periodo de 2024, las remesas totales sumaron 9,743 millones de dólares, de las que $8,716.4 millones ingresaron de Estados Unidos, equivalente a 89.5%, de acuerdo con los reportes del Banco Central.

Fuentes técnicas del BCH explicaron que la mayor entrada de remesas a Hondura se debe al impacto de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y que ha provocado que los hondureños en ese país aumenten la periodicidad y el monto de los envíos como una medida precautoria.