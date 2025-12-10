Los 93.78 centavos alcanzó la devaluación acumulada del tipo de cambio

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque las apreciaciones han atenuado la devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del dólar, el encarecimiento acumulado de la divisa alcanzó los 93.78 centavos al cierre de noviembre pasado.

Así lo constató EL HERALDO con base al precio promedio del dólar de los Estados Unidos de América divulgado por el Banco Central de Honduras (BCH) en el que se precisa que el valor de la referida moneda pasó de 25.3800 lempiras a 26.3178 lempiras en la subasta pública.

En términos de venta de esta divisa la barrera de los 26 lempiras por dólar se superó el pasado 14 de mayo.

Sin embargo, fue hasta el 4 de junio que llegó para la compra a ese precio.

Desde septiembre de este año la devaluación acumulada se situó en 3.11% que implica 78.96 centavos sin rebasar los tres puntos porcentuales durante los últimos tres meses.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El TCR ha registrado recuperaciones a partir de julio, aminorando el impacto del deslizamiento de la moneda.

De L1.3283 fue la depreciación interanual del lempira frente al dólar a noviembre, es decir del 5.28%.

Si bien se estimó inicialmente que el encarecimiento de la moneda de curso local en EE UU y otras naciones alcanzaría los 27 lempiras en cuanto a la venta, al finalizar el presente período de 12 meses no los sobrepasará, coincidieron analistas en materia económica consultados por este rotativo.

Entre 5% y 6% oscilaría la devaluación del lempira este año, siendo la más alta las últimas dos décadas.