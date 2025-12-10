Cae la banda “Las Fénix”, señalada por hurtos en comercios de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Tres mujeres sospechosas de pertenecer a la banda conocida como “Las Fénix” fueron arrestadas luego de ser sorprendidas cuando intentaban llevarse artículos de una tienda ubicada detrás de un centro comercial en la zona norte del país.
La alerta se originó cuando el personal del establecimiento retuvo a las tres implicadas y dio aviso al 911. Minutos después, las sospechosas -de 38, 39 y 52 años-fueron detenidas dentro del local. Ninguna portaba documentos de identidad al momento de ser aprehendida.
Durante el registro, se les encontró dinero en efectivo de diferentes denominaciones y seis pulseras bañadas en oro, cada una valorada en aproximadamente mil lempiras, que habrían sido sustraídas del negocio. Este decomiso fortalece la versión de que las tres formarían parte de un grupo dedicado a robar en tiendas y supermercados en San Pedro Sula y comunidades cercanas.
Tras la captura, las mujeres fueron llevadas a la Primera Estación Policial, donde se elabora el expediente por los delitos de hurto y amenazas contra un testigo protegido del comercio afectado.
Las autoridades continúan verificando si estas mujeres están vinculadas a otros robos recientes ocurridos en la zona.