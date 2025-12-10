Cae la banda “Las Fénix”, señalada por hurtos en comercios de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Tres mujeres sospechosas de pertenecer a la banda conocida como “Las Fénix” fueron arrestadas luego de ser sorprendidas cuando intentaban llevarse artículos de una tienda ubicada detrás de un centro comercial en la zona norte del país.

La alerta se originó cuando el personal del establecimiento retuvo a las tres implicadas y dio aviso al 911. Minutos después, las sospechosas -de 38, 39 y 52 años-fueron detenidas dentro del local. Ninguna portaba documentos de identidad al momento de ser aprehendida.