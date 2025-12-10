  1. Inicio
Era madre de tres pequeños: Vanessa y Miguel asesinados de varios disparos en Atlántida

Un doble crimen se suscitó en San Francisco, Atlántida, donde le quitaron la vida a una madre y a un hombre. Aquí los detalles del hecho violento

  • 10 de diciembre de 2025 a las 09:06
Los informes preliminares indican que sujetos desconocidos los interceptaron y posteriormente les dispararon.

 Foto: Redes sociales

Atlántida, Honduras.- De múltiples impactos de bala fue asesinada una pareja en el sector de Caicesa, San Francisco, Atlántida.

Las víctimas respondían a los nombres de Vanessa Perdomo y Miguel Chacón Paz, ambos originarios de la misma zona.

Los informes preliminares indican que sujetos desconocidos los interceptaron y posteriormente les dispararon.

De varios disparos matan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Posteriormente, los malhechores se dieron a la fuga, dejando a las víctimas tendidas en el suelo, sin vida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen y la acordonaron, mientras esperaban a Medicina Forense, que realizó el levantamiento de los cuerpos.

Mara Salvatrucha detrás de cuerpos encostalados en San Pedro, según la Policía

Aún no hay ninguna hipótesis sobre el motivo por el cual le quitaron la vida a la pareja. Se conoció que Vanessa era madre de tres pequeños: una niña y dos niños.

Hasta el momento no se han reportado capturas por el doble crimen en Atlántida. Vecinos lamentaron lo ocurrido.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

