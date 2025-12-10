Era madre de tres pequeños: Vanessa y Miguel asesinados de varios disparos en Atlántida

Atlántida, Honduras.- De múltiples impactos de bala fue asesinada una pareja en el sector de Caicesa, San Francisco, Atlántida.

Las víctimas respondían a los nombres de Vanessa Perdomo y Miguel Chacón Paz, ambos originarios de la misma zona.

Los informes preliminares indican que sujetos desconocidos los interceptaron y posteriormente les dispararon.