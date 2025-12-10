Era madre de tres pequeños: Vanessa y Miguel asesinados de varios disparos en Atlántida

Atlántida, Honduras.- De múltiples impactos de bala fue asesinada una pareja en el sector de Caicesa, San Francisco, Atlántida.
Las víctimas respondían a los nombres de Vanessa Perdomo y Miguel Chacón Paz, ambos originarios de la misma zona.
Los informes preliminares indican que sujetos desconocidos los interceptaron y posteriormente les dispararon.
Posteriormente, los malhechores se dieron a la fuga, dejando a las víctimas tendidas en el suelo, sin vida.
Agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen y la acordonaron, mientras esperaban a Medicina Forense, que realizó el levantamiento de los cuerpos.
Aún no hay ninguna hipótesis sobre el motivo por el cual le quitaron la vida a la pareja. Se conoció que Vanessa era madre de tres pequeños: una niña y dos niños.
Hasta el momento no se han reportado capturas por el doble crimen en Atlántida. Vecinos lamentaron lo ocurrido.