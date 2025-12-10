  1. Inicio
  2. · Sucesos

De varios disparos matan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron interceptados y asesinados por desconocidos. Los cuerpos fueron llevados a la morgue

  • 10 de diciembre de 2025 a las 06:59
De varios disparos matan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Nelson López y Manuel Antonio Argueta Hernández son las dos víctimas mortales en Santa Bárbara.

Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados de varios impactos de bala la noche de ayer en el municipio de San Luis, Santa Bárbara.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Nelson López y Manuel Antonio Argueta Hernández, de 23 años, conocido con el apodo de “El Chiki”. Ambos jóvenes se transportaban en una motocicleta cuando fueron acribillados por desconocidos.

Mara Salvatrucha detrás de cuerpos encostalados en San Pedro, según la Policía

López y Argueta Hernández murieron en el lugar debido a las graves heridas provocadas por los disparos. Sus cuerpos quedaron uno al lado del otro, cerca de la motocicleta en la que se trasladaban.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen tras la denuncia del hecho y realizaron pesquisas para recabar información que los lleve al arresto de los responsables del crimen.

Los cuerpos fueron levantados horas después por el personal de Medicina Forense y llevados a la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, donde serán entregados a sus familiares.

Capturan al conductor de la rastra que causó la muerte de un niño y su cuñado en La Ceiba

Desde el 1 de enero al 1 de diciembre se han registrado 2,094 muertes violentas en todo el territorio nacional, de las cuales 95 ocurrieron en el departamento de Santa Bárbara.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias