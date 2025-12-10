De varios disparos matan a dos hombres en San Luis, Santa Bárbara

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Nelson López y Manuel Antonio Argueta Hernández, de 23 años, conocido con el apodo de “El Chiki”. Ambos jóvenes se transportaban en una motocicleta cuando fueron acribillados por desconocidos.

Santa Bárbara, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados de varios impactos de bala la noche de ayer en el municipio d e San Luis, Santa Bárbara.

López y Argueta Hernández murieron en el lugar debido a las graves heridas provocadas por los disparos. Sus cuerpos quedaron uno al lado del otro, cerca de la motocicleta en la que se trasladaban.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen tras la denuncia del hecho y realizaron pesquisas para recabar información que los lleve al arresto de los responsables del crimen.

Los cuerpos fueron levantados horas después por el personal de Medicina Forense y llevados a la morgue de la ciudad de San Pedro Sula, donde serán entregados a sus familiares.