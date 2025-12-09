Capturan al conductor de la rastra que causó la muerte de un niño y su cuñado en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Un menor de 11 años identificado como Junior Solórzano y su cuñado, Nicolás Alonzo Sánchez Fuentes, fueron embestidos por el conductor de una rastra en La Ceiba. Las dos víctimas se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando, según testigos, el vehículo de carga los impactó y posteriormente se dio a la fuga.

El accidente ocurrió en la carretera CA-13, cerca de un desvío de la colonia Ponce en La Ceiba. Las autoridades confirmaron que el conductor de la rastra ya se encuentra detenido. "Los compañeros ya lo tienen retenido en la posta de López Bonito para la respectiva investigación", informó un agente policial. Los familiares de las víctimas llegaron al lugar y se conoció que eran originarios de una zona conocida como "El Búfalo".