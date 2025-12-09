  1. Inicio
Capturan al conductor de la rastra que causó la muerte de un niño y su cuñado en La Ceiba

Las autoridades detuvieron al conductor de una rastra señalado de provocar un fatal incidente vial en La Ceiba, donde un menor y su cuñado perdieron la vida

  09 de diciembre de 2025 a las 14:33
Capturan al conductor de la rastra que causó la muerte de un niño y su cuñado en La Ceiba

El accidente ocurrió en la carretera CA-13, cerca de un desvío de la colonia Ponce en La Ceiba.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- Un menor de 11 años identificado como Junior Solórzano y su cuñado, Nicolás Alonzo Sánchez Fuentes, fueron embestidos por el conductor de una rastra en La Ceiba.

Las dos víctimas se trasladaban a bordo de una motocicleta cuando, según testigos, el vehículo de carga los impactó y posteriormente se dio a la fuga.

Un hombre y su cuñado, menor de 11 años, mueren en accidente en La Ceiba

El accidente ocurrió en la carretera CA-13, cerca de un desvío de la colonia Ponce en La Ceiba.

Las autoridades confirmaron que el conductor de la rastra ya se encuentra detenido.

"Los compañeros ya lo tienen retenido en la posta de López Bonito para la respectiva investigación", informó un agente policial.

Los familiares de las víctimas llegaron al lugar y se conoció que eran originarios de una zona conocida como “El Búfalo”.

Un hombre y su cuñado, menor de 11 años, mueren en accidente en La Ceiba

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona y acordonaron la escena.

También se hizo presente una ambulancia, pero las dos personas ya no presentaban signos vitales, por lo que no fue posible brindar asistencia.

