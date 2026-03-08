Murió niña de 3 años con severas quemaduras tras incendio en La Ceiba

San Pedro Sula, Honduras.- Una menor que resultó con severas quemaduras en su cuerpo luego que su casa se incendiara el pasado sábado 7 de marzo en la colonia Las Delicias Sur de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, falleció este domingo por la gravedad de su condición. La menor, que fue trasladada en estado delicado hacia el hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, presentaba quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo. Según el reporte de los familiares, la menor habría fallecido tras sufrir un paro cardíaco.

Omar Mejía, presidente de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), confirmó el fallecimiento de la menor, al mismo tiempo que criticó que la menor no fuera trasladada a tiempo al centro especializado para ser atendida. Afirmó que la fundación cuenta con el mejor equipo y con el apoyo total de la Fuerza Aérea para hacer el traslado de los pacientes hacia el hospital que cuenta con todos los especialistas. Detalló que, aunque el caso de la menor era difícil y sus quemaduras eran "incompatibles con la vida", también se hacen gestiones para trasladar a los menores a otros lugares. Por lo tanto, aprovechó para hacer un llamado a los centros hospitalarios del país para hacer el traslado correspondiente hacia el hospital de niños quemados para atender los casos.

Voraz incendio