Hallan muerto a un hombre en la colonia Bella Vista de Choloma

Choloma, Honduras.-Un hombre fue asesinado la mañana de este domingo 8 de marzo abajo del puente ubicado en la colonia Bella Vista de Choloma, Cortés, en el norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, quien vestía camisa roja y pantalón de mezclilla.

Las autoridades policiales fueron alertadas por los vecinos que pasaron por el sector y vieron al hombre tirado debajo del puente; su rostro estaba completamente lleno de golpes.

Varios vecinos de la zona llegaron hasta el lugar para ver si conocían a la víctima, pero nadie logró identificarlo.

Varios agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para acordonar la escena a la espera de Medicina Forense para que realice el levantamiento del cadáver y sea trasladado hasta la morgue de la zona.