Calor de hasta 39 °C marcará el clima en Honduras esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- Temperaturas que oscilarán entre los 35 y 39 °C marcarán las condiciones climáticas en Honduras durante los próximos días, en medio de un ambiente mayormente seco y cálido en gran parte del territorio nacional. El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, explicó que el calor persistirá en la mayoría de los departamentos durante la semana. “Este día domingo vamos a tener condiciones secas, cálidas, en la mayoría de los departamentos”, indicó el especialista al referirse al comportamiento del clima que se mantendrá en los próximos días. Según el pronóstico, la región sur registrará las temperaturas más elevadas del país. “La región sur, treinta y ocho, treinta y nueve grados”, detalló García.

En la capital hondureña también se mantendrá un ambiente cálido durante la jornada. “Tegucigalpa, veintiocho, veintinueve grados”, señaló el meteorólogo. Mientras tanto, en la zona norte las temperaturas serán ligeramente menores, aunque seguirán dentro del rango cálido. “El Valle de Sula, treinta y dos o treinta y tres grados”, agregó. El experto de Cenaos explicó que estas condiciones no serán pasajeras y se mantendrán en el transcurso de los próximos días. “Esas temperaturas se van a presentar para los próximos días, la próxima semana, temperaturas de treinta grados en la mayoría de los departamentos”, afirmó. García también detalló que el calor suele intensificarse durante ciertas horas del día debido a la radiación solar. “Desde doce, una de la tarde, a tres de la tarde, pues son las horas más cálidas”, explicó.