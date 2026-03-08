Cardenal llama a no buscar “pozos contaminados” que lleven al vacío espiritual

Tegucigalpa, Honduras.-El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga llamó este domingo 8 de marzo a los fieles a reflexionar sobre las “barreras y prejuicios” que separan a las personas, durante su homilía dominical celebrada en Tegucigalpa, donde también invitó a orientar la búsqueda espiritual hacia Dios para evitar el vacío y la frustración. Durante su mensaje, el también arzobispo de la capital reflexionó sobre el pasaje bíblico del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, señalando que el Señor se presenta como un hombre necesitado, igual que cualquier ser humano, para derribar las divisiones que existen entre las personas. “El Señor Jesús viene a eliminar las barreras. Prejuicios, muros, se presenta como un hombre necesitado como todos”, expresó el cardenal, al destacar que el mensaje de Cristo invita a reconocer la igualdad y dignidad de todos.

Rodríguez Maradiaga recordó además las palabras de Jesús en el evangelio: “Si conocieras el don de Dios”, subrayando que Cristo se revela a aquella mujer para mostrarle que el verdadero lugar donde se sacia la sed del ser humano no es el pozo material, sino el corazón abierto al amor de Dios. “El verdadero pozo para apagar la sed no es el pozo de Jacob, es su propio corazón”, señaló el cardenal, al reflexionar sobre cómo muchas personas buscan llenar sus necesidades espirituales en lugares equivocados. En ese sentido, advirtió que actualmente existen múltiples “pozos” que se ofrecen para saciar la sed del ser humano, pero alertó sobre los peligros de acudir a fuentes que pueden resultar engañosas o dañinas. “Hoy son muchos los pozos que se ofrecen a la sed del ser humano, pero cuidado con las aguas contaminadas. Es urgente orientar nuestra búsqueda para no caer en el vacío, en la frustración, en el sinsentido”, manifestó durante la homilía.