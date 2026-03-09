Masacre deja tres hermanos muertos en la aldea Copantio, Lempira

Lempira, Honduras.- Una nueva masacre en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira, dejó tres personas muertas este lunes 9 de marzo, convirtiéndose en la primera registrada en el mes.
De manera preliminar, se indica que las víctimas eran hermanos y que habrían sido asesinados a disparos.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.
Información preliminar revela que los tres hermanos habían estado recluidos por el delito de homicidio, por lo que las autoridades policiales realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del hecho.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en diferentes puntos de un campo; dos de ellos boca abajo.
Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen y, posteriormente, personal de Medicina Forense arribó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico de los cuerpos.