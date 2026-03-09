Masacre deja tres hermanos muertos en la aldea Copantio, Lempira

Lempira, Honduras.- Una nueva masacre en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira, dejó tres personas muertas este lunes 9 de marzo, convirtiéndose en la primera registrada en el mes.

De manera preliminar, se indica que las víctimas eran hermanos y que habrían sido asesinados a disparos.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.