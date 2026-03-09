  1. Inicio
Masacre deja tres hermanos muertos en la aldea Copantio, Lempira

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los responsables. Las tres víctimas eran hermanos y residentes de la zona

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 06:15
Escena donde quedó el cuerpo de uno de los hermano.

Foto: Redes sociales

Lempira, Honduras.- Una nueva masacre en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira, dejó tres personas muertas este lunes 9 de marzo, convirtiéndose en la primera registrada en el mes.

De manera preliminar, se indica que las víctimas eran hermanos y que habrían sido asesinados a disparos.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez.

Información preliminar revela que los tres hermanos habían estado recluidos por el delito de homicidio, por lo que las autoridades policiales realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del hecho.

(Foto: Redes sociales)

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en diferentes puntos de un campo; dos de ellos boca abajo.

Autoridades policiales llegaron a la escena del crimen y, posteriormente, personal de Medicina Forense arribó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico de los cuerpos.

