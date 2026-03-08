¿Qué colonias recibirán agua potable durante los primeros 15 días de marzo?

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​Hasta el 15 de marzo próximo, el vital servicio de agua potable en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela estará sujeto a racionamiento.

La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicó el listado de barrios y colonias del Distrito Central que recibirán el servicio durante este período, como parte de la calendarización restringida establecida del recurso.

Según el calendario difundido por la institución, el suministro del líquido vital se realizará por intérvalos de tiempo, por lo que varias zonas del Distrito Central recibirán agua cada tres días y en horarios muy específicos.

Las colonias que son abastecidas por la represa Los Laureles, como Flor del Campo, Villa Los Laureles, El Progreso I y II, Las Torres y sectores aledaños, recibirán el servicio en horarios de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Entre los sectores que recibirán el agua de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde se encuentran la colonia Kennedy, Hato del Enmedio, Lomas de Jacaleapa, San Ángel, San Ignacio, Valencia, Víctor F. Ardón, Villa Las Palmeras, Villa Nueva, residencial Gloria a Dios, Jesús Aguilar Paz, Villa de San Ignacio, Ciudad Jardín, Lomas de San José, Lomas de Nauboo y residencial Vista Real.

Por su parte, los sectores abastecidos por la planta potabilizadora de El Picacho registran una variación en los horarios del servicio. En estos lugares, el suministro puede durar hasta un día completo y repetirse cada tres días, de acuerdo con la calendarización establecida por la UMAPS.