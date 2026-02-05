Conoce los horarios de distribución de agua en febrero para el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- En Tegucigalpa y Comayagüela, el abastecimiento de agua potable durante el mes de febrero se mantiene bajo racionamiento.
Los abonados pueden conocer la frecuencia de suministro en sus colonias, que varía según el sistema que las abastece, recibiendo agua cada dos o cada tres días.
El calendario oficial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla que el suministro no es continuo y que, en la mayoría de los sectores, el agua llega por intervalos, obligando a las familias a almacenar el recurso para varios días.
En colonias abastecidas por la represa La Concepción, como la Kennedy, el calendario establece una distribución interdiaria para este mes de febrero, es decir, el agua llega cada dos días, aunque en algunos sectores específicos el intervalo puede extenderse hasta tres días, dependiendo de la demanda y la capacidad del sistema.
En esta colonia, una de las más pobladas del Distrito Central, el servicio se habilita en jornadas prolongadas que pueden iniciar desde las 9:00 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente, permitiendo a los hogares abastecerse para cubrir los días sin servicio.
Un comportamiento similar se presenta en otras zonas conectadas al sistema de La Concepción, donde el calendario marca claramente espacios de uno o dos días sin agua entre cada jornada de abastecimiento, reflejando una frecuencia que oscila entre cada dos y cada tres días.
Colonias como Flor del Campo y 21 de febrero también presentan esta frecuencia de distribución del servicio. En estos sectores, el agua llega en horarios nocturnos o de madrugada, pero no de forma diaria, sino respetando el intervalo marcado en el calendario mensual.
En Villas de Tiloarque, el abastecimiento sigue la misma lógica, con jornadas concentradas en la tarde y noche, seguidas por uno o dos días sin servicio, según lo establecido en el cronograma oficial de febrero.
El Carrizal, otra zona de alta densidad poblacional, recibe agua potable principalmente en horario nocturno, pero únicamente en los días señalados en el calendario, lo que se traduce en una frecuencia de cada dos o tres días.
En contraste, las colonias abastecidas por la planta de tratamiento de El Picacho presentan un comportamiento distinto. En estos sectores, el calendario indica suministro todos los días desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:pm, según el calendario.
Zonas como Altos de Miraflores, La Leona, El Bosque, El Rincón y Santa Isabel cuentan con abastecimiento diario, generalmente en horarios que combinan la tarde, la noche y la madrugada, sin interrupciones de varios días consecutivos.
En barrios céntricos como El Centro y Casamata, el agua también llega de lunes a domingo, aunque únicamente durante la noche y primeras horas de la mañana, bajo el esquema de racionamiento por horario.
UMAPS aclara que los intervalos de dos o tres días responden a la capacidad de producción de las fuentes y a la necesidad de distribuir el recurso de manera equitativa entre las colonias que dependen de la represa La Concepción.
La institución recuerda que los horarios publicados corresponden a la apertura de válvulas y que la llegada efectiva del agua puede variar según la presión y la topografía de cada sector.
Además, el calendario advierte que el suministro puede adelantarse o retrasarse dentro del mismo día, sin que ello implique una alteración en la frecuencia establecida.
Este esquema cobra mayor importancia ante la cercanía de los meses de marzo, abril y mayo, cuando el verano reduce los niveles de las fuentes y aumenta la demanda en los hogares.
UMAPS hace un llamado a la población a planificar el consumo, tomando en cuenta que en muchas colonias el agua no llega todos los días, sino cada dos o tres, por lo que el almacenamiento responsable es fundamental.
Evitar el desperdicio, reparar fugas internas y priorizar el uso doméstico permitirá reducir el impacto del racionamiento en los meses más críticos del año.
Niveles estables de agua en embalses
Oscar Salgado, jefe de operaciones de la represa La Concepción, informó que el embalse principal del Subsistema Concepción se mantiene en niveles estables, con un nivel de 1,150.71 metros sobre el nivel del mar (msnm) y un volumen de 26.225 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa el 72.44% de su capacidad total.
El funcionario detalló que la planta de tratamiento de agua potable de La Concepción (PTAPC) continúa operando con una producción de 1,400 litros por segundo (l/s), garantizando el suministro regular para la población atendida por este sistema.
Por otra parte, la represa Los Laureles registra un volumen de almacenamiento de 7.703 Mm³, equivalente al 73% de su capacidad, mostrando también niveles estables en comparación con semanas anteriores.