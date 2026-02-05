Conoce los horarios de distribución de agua en febrero para el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- En Tegucigalpa y Comayagüela, el abastecimiento de agua potable durante el mes de febrero se mantiene bajo racionamiento.

Los abonados pueden conocer la frecuencia de suministro en sus colonias, que varía según el sistema que las abastece, recibiendo agua cada dos o cada tres días.

El calendario oficial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) detalla que el suministro no es continuo y que, en la mayoría de los sectores, el agua llega por intervalos, obligando a las familias a almacenar el recurso para varios días.

En colonias abastecidas por la represa La Concepción, como la Kennedy, el calendario establece una distribución interdiaria para este mes de febrero, es decir, el agua llega cada dos días, aunque en algunos sectores específicos el intervalo puede extenderse hasta tres días, dependiendo de la demanda y la capacidad del sistema.

En esta colonia, una de las más pobladas del Distrito Central, el servicio se habilita en jornadas prolongadas que pueden iniciar desde las 9:00 de la mañana hasta la madrugada del día siguiente, permitiendo a los hogares abastecerse para cubrir los días sin servicio.

Un comportamiento similar se presenta en otras zonas conectadas al sistema de La Concepción, donde el calendario marca claramente espacios de uno o dos días sin agua entre cada jornada de abastecimiento, reflejando una frecuencia que oscila entre cada dos y cada tres días.

Colonias como Flor del Campo y 21 de febrero también presentan esta frecuencia de distribución del servicio. En estos sectores, el agua llega en horarios nocturnos o de madrugada, pero no de forma diaria, sino respetando el intervalo marcado en el calendario mensual.

En Villas de Tiloarque, el abastecimiento sigue la misma lógica, con jornadas concentradas en la tarde y noche, seguidas por uno o dos días sin servicio, según lo establecido en el cronograma oficial de febrero.