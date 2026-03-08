Accidente de bus en La Libertad, Comayagua, deja al menos 16 heridos

El incidente involucró a un autobús que cubre la ruta La Libertad – Las Lajas.

Comayagua, Honduras.- Un accidente de rapidito ocurrido este domingo en el sector de La Candelaria, a la altura del puente La Hicaca, en el municipio de La Libertad, Comayagua , zona central de Honduras, dejó al menos 16 personas heridas.

Según información preliminar, la unidad sufrió un supuesto fallo en los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el autobús terminara a un costado del puente.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales.

Equipos de socorro, con el apoyo de pobladores de la zona, auxiliaron a los pasajeros lesionados y los trasladaron a centros asistenciales cercanos.

El alcalde de La Libertad, Samuel Romero, coordinó la rápida movilización del personal de emergencia y las ambulancias municipales para atender la situación.

El Centro de Salud de La Libertad y la Alcaldía municipal proporcionaron unidades para el traslado de los heridos.

Las autoridades continúan en el lugar verificando el número total de afectados y las circunstancias que provocaron el accidente.