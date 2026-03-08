Médicos residentes convocan a asambleas informativas para este lunes por falta de pago

De acuerdo con los residentes, el atraso ya supera varias semanas y ha generado preocupación entre los médicos en formación, quienes dependen de este pago para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, alquiler de vivienda y materiales académicos.

La convocatoria surge luego de varios retrasos en la entrega de estos fondos, que constituyen el principal ingreso económico para los profesionales que cursan residencias médicas en áreas como cirugía, pediatría, medicina interna y ginecología, entre otras especialidades.

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos residentes que laboran en hospitales públicos del país convocaron para este lunes 9 de marzo a asambleas informativas en diferentes centros asistenciales, como medida para exigir la regularización del pago del salario-beca que reciben durante su proceso de especialización.

Los médicos explicaron que el salario-beca forma parte de un acuerdo administrativo que debe ser gestionado entre distintas instituciones del Estado, proceso que este año ha sufrido demoras y ha impedido que los pagos se realicen en el tiempo previsto.

Además del retraso, los residentes señalan que el monto que reciben como estipendio no ha tenido ajustes significativos en los últimos años, a pesar del incremento en el costo de vida y de las exigencias del programa de especialización médica.

Las asambleas informativas se desarrollarán dentro de los hospitales donde realizan su formación, espacios en los que los médicos discutirán la situación actual y definirán posibles acciones si no se encuentra una pronta solución al problema del pago.

A pesar de la protesta, los residentes han asegurado que la medida busca principalmente visibilizar la problemática y generar diálogo con las autoridades, por lo que no pretenden afectar la atención de pacientes en áreas críticas o de emergencia.

En el sistema hospitalario público, los médicos residentes cumplen un papel importante en la atención diaria, ya que participan en consultas, hospitalización, procedimientos médicos y guardias prolongadas que permiten sostener el funcionamiento de varios servicios especializados.

Los profesionales esperan que las autoridades sanitarias y gubernamentales puedan resolver en los próximos días el retraso en los pagos y garantizar que el proceso de formación continúe sin afectar las condiciones laborales y económicas de quienes se preparan para convertirse en especialistas.