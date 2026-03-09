Ester Expósito, la actriz española que conquista el corazón de Kylian Mbappé

Los rumores sobre un posible romance entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé han encendido las redes sociales en las últimas horas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, la posibilidad de que la estrella de la televisión europea y uno de los jugadores más famosos del mundo estén saliendo ha despertado gran curiosidad entre fans y medios de espectáculos.
La especulación comenzó después de que ambos coincidieran en eventos internacionales y se difundieran comentarios en redes que sugerían un acercamiento entre ellos, lo que rápidamente colocó el nombre de la actriz entre las búsquedas más populares.
Pero más allá del rumor romántico, la figura de Ester Expósito ya era ampliamente conocida en la industria del entretenimiento. La actriz nació el 26 de enero de 2000 en Madrid, España, y desde muy joven mostró interés por la actuación.
Durante su adolescencia participó en teatro escolar y comenzó a audicionar para producciones televisivas, logrando pequeños papeles antes de alcanzar el reconocimiento internacional.
Su gran salto a la fama llegó en 2018 cuando interpretó a Carla Rosón en la exitosa serie de Netflix "Élite". El personaje —una estudiante rica, manipuladora y enigmática— se convirtió rápidamente en uno de los más populares del drama juvenil.
La serie, ambientada en un exclusivo colegio español, se transformó en un fenómeno global y catapultó a Expósito a la fama internacional, convirtiéndola en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación de actores españoles.
Tras su paso por la serie, la actriz continuó ampliando su carrera con nuevos proyectos en televisión y cine. Participó en producciones como la miniserie "Alguien tiene que morir", dirigida por Manolo Caro, y en el thriller "Bandidos", consolidando su presencia en producciones internacionales y ampliando su base de seguidores en América Latina.
Además de su carrera actoral, Expósito se ha convertido en una influyente figura de la cultura pop y de las redes sociales. Durante varios años figuró entre las celebridades españolas con más seguidores en Instagram, superando los 25 millones de fans en la plataforma. Su estilo, presencia en alfombras rojas y colaboraciones con marcas de moda han reforzado su imagen como referente de tendencias para el público joven.
Entre las curiosidades que suelen llamar la atención de sus seguidores está el hecho de que comenzó a estudiar interpretación desde muy pequeña y que antes de alcanzar la fama ya había ganado premios en concursos de teatro juvenil en Madrid.
Además, su personaje en Élite le permitió protagonizar algunos de los momentos más virales de la serie, incluyendo escenas que circularon ampliamente en redes sociales y consolidaron su estatus como ícono del fenómeno de la ficción juvenil europea.
Su vida sentimental también ha sido objeto frecuente de titulares. En el pasado se le vinculó con el actor mexicano Alejandro Speitzer, con quien mantuvo una relación mediática durante un tiempo. Ahora, con los rumores que la relacionan con Mbappé, el interés del público vuelve a centrarse en su vida personal, aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación.
Mientras tanto, Ester Expósito continúa construyendo una carrera que combina proyectos internacionales, presencia en la moda y una enorme popularidad digital. Y aunque el supuesto romance con Kylian Mbappé aún no tiene confirmación, el simple rumor ha bastado para que millones de personas vuelvan a preguntarse quién es la actriz.