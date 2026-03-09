La ex de Octavio Ocaña da a luz a su segunda hija tras rehacer su vida

El 7 de marzo de 2026, Nerea Godínez se convirtió en madre por segunda vez.
La exprometida del actor Octavio Ocaña, recordado por millones de espectadores por su papel de Benito en la serie mexicana Vecinos, dio a luz a Lorea a las 10:26 de la mañana tras un parto humanizado. La recién nacida pesó 3.740 kilogramos y midió 52 centímetros
Godínez lo anunció a través de sus historias de Instagram, plataforma que también había utilizado para documentar cada etapa de su embarazo desde que lo hizo público en octubre de 2025.
En las imágenes compartidas aparece junto a su pareja, Diego Alejandre, con quien inició una relación tras superar el duelo por la pérdida de Ocaña.
Cuando Godínez confirmó su embarazo en otoño de 2025, acompañó la noticia con unas palabras que resumían el proceso personal que había atravesado en los años anteriores.
"Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz... Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces", escribió en la publicación.
La noticia llegó después de que su decisión de rehacer su vida sentimental generara reacciones encontradas en redes sociales.
Godínez eligió mantenerse al margen de las polémicas y continuar con su vida junto a Alejandre, con quien ahora forma una familia.
A pesar de que el anuncio del nuevo embarazo de Nerea podría haber generado tensión con la familia del actor fallecido, las hermanas de Octavio Ocaña respondieron con mensajes de felicitación cuando se conoció la noticia meses atrás.
Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021 a los 22 años, en circunstancias que generaron una amplia controversia en México.
El actor había alcanzado gran popularidad gracias a su interpretación de Benito Rivers en Vecinos, serie de Televisa que lleva más de una década al aire. Nerea Godínez era su pareja sentimental y prometida en el momento de su muerte, lo que la situó en el centro de la atención mediática durante meses.
Tras el fallecimiento, Godínez atravesó un proceso de duelo público, sometida a críticas cuando comenzó a retomar su vida personal.