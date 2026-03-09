  1. Inicio
Con una misa pública dan último adiós a Willie Colón, la leyenda de la salsa

La familia del ícono de la salsa decidió despedir al cantante con un funeral y una misa pública para que sus fanáticos pudieran darle el último adiós

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 09:23
Una misa pública con fanáticos, amigos, y familiares se celebró una misa pública este lunes en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York.

Foto: EFE
Willie Colon falleció el sábado 21 de febrero a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

 Foto: EFE
Alejandro Miguel Colón (izquierda) junto Julia Colón Craig, esposa del fallecido cantante Willie Colón, asisten a la misa de cuerpo presente del cantante de salsa, conocido por su 'Idilio' y 'Gitana'.

 Foto: EFE
Alejandro Miguel Colón, hijo del fallecido cantante, quien cantaba junto con él y su banda en sus conciertos.

Foto: EFE
La familia realizó un funeral público para que sus fanáticos pudieran darle el último adiós. "Willie lo aprobaría", dijo la familia en el comunicado.

Foto: EFE
Después de la misa publica, los restos de Willie serán enterrados en una ceremonia privada solo para amigos y familia cercana del salsero.

Foto: EFE
Para el funeral, la familia Colon pidió que se hicieran donaciones al programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD) de la Universidad de Columbia.

 Foto: EFE
Momento en que la familia Colon ingresa a la catedral de San Patricio previo a la misa pública a la que asistieron cientos de fanáticos del cantante.

Foto: EFE
Momento en que los restos mortales de Willie Colón ingresaron a la Catedral para la misa que duró cerca de una hora.

Foto: EFE
Luego que los restos de Willie ingresaron a la Catedral, los amigos, familiares y fanáticos ingresaron a la Catedral para estar presentes en su misa de cuerpo presente previo a su entierro,.

Foto: EFE
