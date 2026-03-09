Con una misa pública dan último adiós a Willie Colón, la leyenda de la salsa

Una misa pública con fanáticos, amigos, y familiares se celebró una misa pública este lunes en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York.
Willie Colon falleció el sábado 21 de febrero a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
Alejandro Miguel Colón (izquierda) junto Julia Colón Craig, esposa del fallecido cantante Willie Colón, asisten a la misa de cuerpo presente del cantante de salsa, conocido por su 'Idilio' y 'Gitana'.
Alejandro Miguel Colón, hijo del fallecido cantante, quien cantaba junto con él y su banda en sus conciertos.
La familia realizó un funeral público para que sus fanáticos pudieran darle el último adiós. "Willie lo aprobaría", dijo la familia en el comunicado.
Después de la misa publica, los restos de Willie serán enterrados en una ceremonia privada solo para amigos y familia cercana del salsero.
Para el funeral, la familia Colon pidió que se hicieran donaciones al programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial (ILD) de la Universidad de Columbia.
Momento en que la familia Colon ingresa a la catedral de San Patricio previo a la misa pública a la que asistieron cientos de fanáticos del cantante.
Momento en que los restos mortales de Willie Colón ingresaron a la Catedral para la misa que duró cerca de una hora.
Luego que los restos de Willie ingresaron a la Catedral, los amigos, familiares y fanáticos ingresaron a la Catedral para estar presentes en su misa de cuerpo presente previo a su entierro,.