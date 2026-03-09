  1. Inicio
El anillo de compromiso de Lily Collins: cómo fue robado y cómo lo recuperó

Un joyero de Chicago fue la pieza clave para que Lily Collins volviera a tener en su dedo el anillo robado en 2023

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 09:20
1 de 8

La actriz Lily Collins anunció el viernes que ha recuperado su anillo de compromiso, sustraído en 2023 durante su estancia en el hotel West Hollywood EDITION, en Sunset Boulevard.

Foto: Instagram
2 de 8

La pieza, un diamante de talla rosa diseñado por su marido, el cineasta Charlie McDowell, fue localizada gracias a un joyero de Chicago.

 Foto: Instagram
3 de 8

Collins, de 36 años, lo comunicó a través de Instagram con una fotografía de la joya: "Estoy muy agradecida por ayudarme a recuperar mi anillo de compromiso original después de que me lo robaran hace casi tres años", escribió.

Foto: Instagram
4 de 8

"Que esto haya vuelto a mi dedo significa muchísimo para nosotros", agregó. Todavía no puedo creerlo."

 Foto: Instagram
5 de 8

En el momento del robo no se registró ningún signo de acceso forzado al establecimiento. McDowell diseñó el anillo junto a la firma Irene Neuwirth Jewellery; según una tasación publicada en su momento por la experta Bonnie Dudeney, la pieza podría alcanzar un valor superior a las 65.000 libras esterlinas, dada la rareza del color y el corte del diamante.

 Foto: Instagram
6 de 8

Collins y McDowell se comprometieron en septiembre de 2020 y contrajeron matrimonio en Dunton Hot Springs, Colorado, en septiembre de 2021.

Foto: Instagram
7 de 8

La pareja tiene una hija, Tove, nacida por gestación subrogada en enero del año pasado.

 Foto: Instagram
8 de 8

La actriz, hija del músico Phil Collins, planea trasladarse próximamente a Londres junto a su familia. Según fuentes cercanas, desde que participó en el thriller teatral Barcelona en el West End durante la temporada navideña de 2024, Collins considera hacer permanente su regreso a Reino Unido, donde valora especialmente los barrios del norte de la capital, como Hampstead y Queen's Park.

 Foto: Instagram
