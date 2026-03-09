El anillo de compromiso de Lily Collins: cómo fue robado y cómo lo recuperó

La actriz Lily Collins anunció el viernes que ha recuperado su anillo de compromiso, sustraído en 2023 durante su estancia en el hotel West Hollywood EDITION, en Sunset Boulevard.
La pieza, un diamante de talla rosa diseñado por su marido, el cineasta Charlie McDowell, fue localizada gracias a un joyero de Chicago.
Collins, de 36 años, lo comunicó a través de Instagram con una fotografía de la joya: "Estoy muy agradecida por ayudarme a recuperar mi anillo de compromiso original después de que me lo robaran hace casi tres años", escribió.
"Que esto haya vuelto a mi dedo significa muchísimo para nosotros", agregó. Todavía no puedo creerlo."
En el momento del robo no se registró ningún signo de acceso forzado al establecimiento. McDowell diseñó el anillo junto a la firma Irene Neuwirth Jewellery; según una tasación publicada en su momento por la experta Bonnie Dudeney, la pieza podría alcanzar un valor superior a las 65.000 libras esterlinas, dada la rareza del color y el corte del diamante.
Collins y McDowell se comprometieron en septiembre de 2020 y contrajeron matrimonio en Dunton Hot Springs, Colorado, en septiembre de 2021.
La pareja tiene una hija, Tove, nacida por gestación subrogada en enero del año pasado.
La actriz, hija del músico Phil Collins, planea trasladarse próximamente a Londres junto a su familia. Según fuentes cercanas, desde que participó en el thriller teatral Barcelona en el West End durante la temporada navideña de 2024, Collins considera hacer permanente su regreso a Reino Unido, donde valora especialmente los barrios del norte de la capital, como Hampstead y Queen's Park.