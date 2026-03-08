La viuda de James Van Der Beek le rinde homenaje en lo que habría sido su 49 cumpleaños

Kimberly Van Der Beek recordó a su esposo en Instagram Stories el 8 de marzo, fecha en que el actor habría cumplido 49 años. "Te echo de menos tremendamente", escribió sobre una fotografía de ambos.
La publicación reunió decenas de imágenes y vídeos del protagonista de Dawson's Creek, muchos de ellos junto a sus seis hijos: las hijas Olivia, Annabel, Emilia y Gwendolyn, y los hijos Joshua y Jeremiah.
Entre los vídeos compartidos, uno lo mostraba trabajando en su finca año y medio antes de su muerte. "Haciendo lo que amaba", escribió Kimberly.
Van Der Beek falleció el 11 de febrero de 2025 a los 48 años tras batallar contra un cáncer colorrectal en estadio 3, diagnosticado en agosto de 2023.
Dos días antes de su muerte, la pareja renovó sus votos matrimoniales. "Nuestros amigos nos consiguieron nuevos anillos, llenaron el dormitorio de flores y velas, y renovamos los votos desde la cama", relató Kimberly, de 44 años, en su momento.
En el homenaje publicado este domingo, ella escribió sobre una fotografía familiar: "Eras lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer. Es una pérdida que no sé cómo procesar."
El actor, conocido mundialmente por interpretar a Dawson Leery en la serie juvenil de The WB, había construido una carrera que se extendió durante tres décadas entre la televisión y el cine, con títulos como Varsity Blues y Rules of Attraction.
Kimberly, por su parte, ha mantenido una presencia constante en redes sociales desde la muerte de su marido, compartiendo el proceso del duelo con una audiencia que ha respondido con apoyo sostenido.