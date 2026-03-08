  1. Inicio
Las consecuencias del escándalo del exprínci­pe Andrés alcanzan a sus hijas: Eugenie y Beatrice

Anti-Slavery International ha confirmado el fin del patronazgo de la princesa Eugenie de York, que durante siete años respaldó a la organización

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 11:39
La princesa Eugenie de York ha abandonado su condición de patrona de Anti-Slavery International, la organización de derechos humanos más antigua del mundo, con la que mantuvo vínculos durante siete años.

La decisión se produce semanas después de que su padre, Andrew Mountbatten-Windsor —despojado de sus títulos reales el año pasado junto a Sarah Ferguson—, fuera arrestado el pasado febrero en relación con su vínculo con el fallecido Jeffrey Epstein.

La organización confirmó el fin del patronazgo en un comunicado: "Agradecemos a la princesa su apoyo durante este tiempo y esperamos que continúe trabajando por la erradicación de la esclavitud."

Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas, al haberse presuntamente filtrado documentos comerciales confidenciales a Epstein.

A ello se suman las acusaciones de Virginia Giuffre —víctima de una red de tráfico sexual organizada por Epstein y Ghislaine Maxwell—, que el exduque negó en todo momento, si bien llegó a un acuerdo económico millonario con ella.

Correos electrónicos recientemente revelados indican que mantuvo contacto con Epstein mucho después de haber declarado públicamente lo contrario.

Ferguson, cuya relación con Epstein también ha sido objeto de escrutinio tras la publicación de nuevos mensajes, y su exmarido fueron obligados a abandonar Royal Lodge el pasado año.

Según informaciones de la prensa británica, las hermanas Eugenie y Beatrice, de 37 años, tendrán vetado el acceso al Royal Ascot en junio y a la Procesión Real. Ambas habrían recibido la notificación sin previo aviso.

