Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply

Los hondureños vivieron una romántica noche durante el concierto del dúo australiano Air Supply en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa.
Russell Hitchcock y Graham Russell interpretaron sus mejores éxitos como: "Making Love Out of Nothing At All".
Graham Russell encantó con su talento y estilo al tocar su guitarra ante la audiencia catracha que coreaba sus éxitos.
Mientras que Russell Hitchcock enamoró una vez más con su voz.
El concierto que duró dos horas estuvo llento de emoción, de recuerdos y romanticismo.
Air Supply realiza una gira celebrando su 50 aniversario.
Las baladas que dominaron las listas de éxitos a principios de la década de 1980 hicieron vibrar el Coliseum con los miles de fanáticos que asistieron para disfrutar de la banda australiana.
"Lost in Love", "All Out of Love", "Every Woman in the World", "The One That You Love", "Here I Am" y "Making Love Out of Nothing at All" formaron parte del repertorio que interpretó el dúo frente a los catrachos.
El Coliseum estuvo lleno de hondureños que no perdieron la oportunidad de disfrutar del espectacular "50th Anniversary Celebration Tour" por parte de Air Supply.
En Tegucigalpa hubo un lleno total, los hondureños disfrutaron de cada momento del espectacular show que es poco habitual porque es una banda con su formación original intacta y con décadas de repertorio a sus espaldas.