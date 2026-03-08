  1. Inicio
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply

El dúo asutraliano hizo vibrar a los hondureños en Tegucigalpa con sus mejores éxitos en una noche llena de recuerdos y canciones eternas

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 07:32
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
1 de 10

Los hondureños vivieron una romántica noche durante el concierto del dúo australiano Air Supply en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
2 de 10

Russell Hitchcock y Graham Russell interpretaron sus mejores éxitos como: "Making Love Out of Nothing At All".

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
3 de 10

Graham Russell encantó con su talento y estilo al tocar su guitarra ante la audiencia catracha que coreaba sus éxitos.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
4 de 10

Mientras que Russell Hitchcock enamoró una vez más con su voz.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
5 de 10

El concierto que duró dos horas estuvo llento de emoción, de recuerdos y romanticismo.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
6 de 10

Air Supply realiza una gira celebrando su 50 aniversario.

 Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
7 de 10

Las baladas que dominaron las listas de éxitos a principios de la década de 1980 hicieron vibrar el Coliseum con los miles de fanáticos que asistieron para disfrutar de la banda australiana.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
8 de 10

"Lost in Love", "All Out of Love", "Every Woman in the World", "The One That You Love", "Here I Am" y "Making Love Out of Nothing at All" formaron parte del repertorio que interpretó el dúo frente a los catrachos.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
9 de 10

El Coliseum estuvo lleno de hondureños que no perdieron la oportunidad de disfrutar del espectacular "50th Anniversary Celebration Tour" por parte de Air Supply.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
Así vibró la capital con los clásicos de Air Supply
10 de 10

En Tegucigalpa hubo un lleno total, los hondureños disfrutaron de cada momento del espectacular show que es poco habitual porque es una banda con su formación original intacta y con décadas de repertorio a sus espaldas.

Foto: Estalin Irías/El Heraldo
