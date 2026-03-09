Infernal tráfico colapsa la salida al sur de Tegucigalpa

Desde tempranas horas de este lunes 9 de marzo, la salida al sur se colapsó por el tráfico vehicular, Aquí las imágenes.
Los conductores que se dirigen al sur de Honduras y los que van para el anillo periférico se han enfrentado a un tráfico lento.
La salida al sur ha sido afectada por el infernal tráfico desde hace varios años.
Para evitar esto, las autoridades municipales han realizado varias estrategias para evitar que esto pase.
Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado cesar el pesado tráfico.
La más reciente fue la rotonda, que ya suma tres semanas y continúa operando con presencia de agentes de tránsito, luego de haberse implementado como una medida para ordenar el tráfico vehicular en la zona.
La medida comenzó a aplicarse el pasado 16 de febrero de 2026, como parte de un plan piloto impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central para mejorar la circulación en uno de los accesos más transitados de la ciudad.
El alcalde Juan Diego Zelaya había informado en su momento que la implementación de la rotonda sería temporal y que su continuidad dependería de los resultados que se obtuvieran durante la primera semana de funcionamiento.
Datos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) indican que por la salida al sur de la capital circulan aproximadamente 42 mil vehículos a diario, lo que se convierte en uno de los puntos más congestionados del Distrito Central.
Ante este volumen vehicular, la presencia de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se ha mantenido en la zona para orientar a los conductores y facilitar el flujo de automóviles en el sector.