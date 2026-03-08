San Felipe garantiza abastecimiento de tratamientos para cáncer de próstata y cirrosis

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades del Hospital San Felipe informaron que ya dispone de medicamentos para el tratamiento del cáncer de próstata, entre ellos el acetato de leuprorelina, utilizado en terapias hormonales.

Pablo Ortiz, subdirector del hospital, explicó que durante los primeros meses de 2026, se incorporó fármacos dentro del área oncológica, elemento clave para la demanda de pacientes en esa área de atención.

El galeno detalló que el hospital también cuenta con medicamentos destinados a la atención de pacientes con cirrosis, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos para quienes padecen la enfermedad.

“Se han ido incorporando nuevos medicamentos a la parte oncológica y, para ello, el hospital cuenta con un medicamento para cáncer de próstata, que es el acetato de leuprorelina, así como medicamentos para la parte de cirrosis múltiples, tratamientos altamente costosos con los que la institución ya está contando”, señaló.