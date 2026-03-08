San Felipe garantiza abastecimiento de tratamientos para cáncer de próstata y cirrosis

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades del Hospital San Felipe informaron que ya dispone de medicamentos para el tratamiento del cáncer de próstata, entre ellos el acetato de leuprorelina, utilizado en terapias hormonales.
Pablo Ortiz, subdirector del hospital, explicó que durante los primeros meses de 2026, se incorporó fármacos dentro del área oncológica, elemento clave para la demanda de pacientes en esa área de atención.
El galeno detalló que el hospital también cuenta con medicamentos destinados a la atención de pacientes con cirrosis, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos para quienes padecen la enfermedad.
“Se han ido incorporando nuevos medicamentos a la parte oncológica y, para ello, el hospital cuenta con un medicamento para cáncer de próstata, que es el acetato de leuprorelina, así como medicamentos para la parte de cirrosis múltiples, tratamientos altamente costosos con los que la institución ya está contando”, señaló.
Agregó que, en términos generales, el hospital mantiene un abastecimiento de medicamentos del 84%. Esta disponibilidad, indicó, permite continuar brindando atención y seguimiento a los pacientes que reciben tratamiento en el centro sanitario.
Asimismo, manifestó que esperan que durante 2026 el suministro de fármacos se mantenga estable, siempre y cuando los procesos de adquisición y distribución se desarrollen de forma organizada.
“Con el abastecimiento de medicamentos, pienso que se desarrolle de una forma ordenada y tranquila; siempre y cuando se haga todo desde un punto de vista organizado”, expresó.
En ese sentido, el especialista consideró que de mantenerse las condiciones actuales, el hospital no debería enfrentar problemas en la disponibilidad de medicamentos durante lo que resta del año.
“No creo exista algún tipo de problema en la parte del abastecimiento de medicamentos”, concluyó.