Pacientes con cáncer del San Felipe denuncian escasez de medicamentos oncológicos

Tegucigalpa, Honduras.- Las recientes declaraciones de la ministra de Salud, Carla Paredes, asegurando que la población puede estar tranquila en que encontrarán sus medicamentos en el sistema sanitarios público contrastan con la denuncia que hacen los pacientes oncológicos del hospital general San Felipe.

Este martes, un grupo de pacientes con cáncer protestó en el área de oncología del hospital, denunciando la ausencia de al menos 10 medicamentos del cuadro básico para sus tratamientos. Aseguraron que la falta de estos fármacos pone en riesgo sus vidas.

"El lunes me tocaba que me aplicarán el tratamiento intravenoso trastuzumab, y no hay; la verdad es lamentable para nosotros, porque si descontinuamos el tratamiento podemos tener complicaciones a largo plazo", dijo Miriam Aguilera, quien es paciente oncológica del San Felipe.