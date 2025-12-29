Escrutinio especial se amplía a 66 municipios por márgenes estrechos

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del ambiente de tensión poselectoral y bajo un marcado carácter de urgencia, un memorando interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instruyó la realización inmediata de escrutinios especiales en al menos 66 corporaciones municipales, amparado en criterios de márgenes electorales iguales o inferiores al 5%.
El documento, está firmado por la consejera presidenta Ana Paola Hall García y la consejera vocal Cossette López-Osorio, y fue dirigido a la secretaria general del órgano electoral, la abogada Telma Martínez.
Según el memorando, la instrucción se emite tras la recepción de un informe remitido por la empresa CGTS Corp, relacionado con la actualización de municipios en disputa de cara al escrutinio especial, argumentando la “premura del tiempo” y la existencia de controversias electorales pendientes.
El documento establece que la mitad de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) deberán encargarse del escrutinio especial de 65 corporaciones municipales incluidas en el listado adjunto, mientras que la otra mitad será asignada exclusivamente al escrutinio del Municipio del Distrito Central.
Asimismo, el memorando advierte sobre la necesidad de aplicar mayor rigurosidad en la preservación del orden, instruyendo la coordinación de atención individualizada en aquellas mesas consideradas de mayor conflictividad previsible, ante eventuales rupturas en la relación entre representantes partidarios y personal del CNE.
La instrucción, que ordena el inicio inmediato y simultáneo de los escrutinios especiales, añade un nuevo elemento al ya complejo escenario electoral, en el que las decisiones administrativas del órgano electoral se encuentran bajo creciente escrutinio político y público.
A contrarreloj el CNE deberá realizar los procesos para cumplir con el margen que la Constitución y la Ley Electoral dan para poder emitir la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025.