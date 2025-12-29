Escrutinio especial se amplía a 66 municipios por márgenes estrechos

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del ambiente de tensión poselectoral y bajo un marcado carácter de urgencia, un memorando interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instruyó la realización inmediata de escrutinios especiales en al menos 66 corporaciones municipales, amparado en criterios de márgenes electorales iguales o inferiores al 5%.

El documento, está firmado por la consejera presidenta Ana Paola Hall García y la consejera vocal Cossette López-Osorio, y fue dirigido a la secretaria general del órgano electoral, la abogada Telma Martínez.

Según el memorando, la instrucción se emite tras la recepción de un informe remitido por la empresa CGTS Corp, relacionado con la actualización de municipios en disputa de cara al escrutinio especial, argumentando la “premura del tiempo” y la existencia de controversias electorales pendientes.