María Corina Machado felicita a Nasry Asfura y destaca a Honduras como aliado clave para la región

Tegucigalpa, Honduras.-La dirigente opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de felicitación al presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, tras su victoria electoral, en el que expresó su reconocimiento al pueblo hondureño y resaltó la vocación democrática del país en un contexto de profundos cambios en la región.
A través de sus declaraciones, la Premio Nobel de la Paz subrayó que Honduras ratifica su compromiso con la democracia y su disposición a contribuir a la construcción de un hemisferio “más libre, más próspero y más seguro”, destacando la importancia del rol que puede jugar el nuevo gobierno hondureño en el escenario regional.
La líder venezolana afirmó que la liberación de Venezuela es un elemento indispensable para alcanzar ese objetivo común y aseguró que el nuevo gobierno de Honduras será un aliado fundamental en el proceso de transición democrática de su país.
En nombre del pueblo venezolano, Machado deseó éxitos al presidente electo Tito Asfura y reiteró su respaldo, adelantando que ambas naciones fortalecerán sus relaciones para consolidar lazos entre países libres y democráticos.