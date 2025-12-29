Defensores de Honduras reconoce la ardua labor del CNE para emitir la declaratoria oficial

Tegucigalpa, Honduras.-La Plataforma Defensores de Honduras reconoció este lunes 29 de diciembre la ardua labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir la declaratoria oficial de resultados del nivel presidencial en tiempo y forma.
Según la organización, la declaratoria emitida el 24 de diciembre, marca una etapa importante en el proceso democrático del país, valorando el trabajo de quienes lideraron este proceso, específicamente las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, junto con el Consejero Suplente Carlos Enrique Cardona, de quienes destacan que su apoyo "demostró compromiso y patriotismo con la culminación de esta etapa".
Además, la plataforma manifestó su agradecimiento a la comunidad internacional por las felicitaciones extendidas al presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah, expresando el deseo de una transición "pacífica, ordenada y respetuosa de la voluntad popular", lo cual consideran que fortalece la imagen de Honduras como una nación con reconocimiento global en su proceso electoral.
Asimismo, reconoce la actitud de diversos partidos políticos que han aceptado los resultados con responsabilidad cívica y resalta el comportamiento institucional de las Fuerzas Armadas al reafirmar su respeto por la decisión del CNE.
No obstante, la organización también expresó una postura crítica hacia el consejero Marlon Ochoa, designado por el partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que "reprobamos la actitud asumida por el consejero al optar por no firmar la declaratoria presidencial", considerando que esta acción contribuye a la polarización y a la incertidumbre política.
Ante esto, Defensores de Honduras hace un llamado firme para que en el futuro se privilegie la institucionalidad y la convivencia pacífica.
La plataforma enfatiza que, tras la declaratoria presidencial, es urgente avanzar sin dilaciones hacia la declaratoria de resultados de alcaldías y diputaciones para brindar certeza jurídica.
Advierte que "cada día que se posterga esta declaratoria genera incertidumbre y desgaste en la confianza ciudadana", recordando que el CNE tiene el mandato de oficializar los resultados antes del 30 de diciembre.