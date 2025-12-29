Defensores de Honduras reconoce la ardua labor del CNE para emitir la declaratoria oficial

Tegucigalpa, Honduras.-La Plataforma Defensores de Honduras reconoció este lunes 29 de diciembre la ardua labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir la declaratoria oficial de resultados del nivel presidencial en tiempo y forma.

Según la organización, la declaratoria emitida el 24 de diciembre, marca una etapa importante en el proceso democrático del país, valorando el trabajo de quienes lideraron este proceso, específicamente las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, junto con el Consejero Suplente Carlos Enrique Cardona, de quienes destacan que su apoyo "demostró compromiso y patriotismo con la culminación de esta etapa".

Además, la plataforma manifestó su agradecimiento a la comunidad internacional por las felicitaciones extendidas al presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah, expresando el deseo de una transición "pacífica, ordenada y respetuosa de la voluntad popular", lo cual consideran que fortalece la imagen de Honduras como una nación con reconocimiento global en su proceso electoral.