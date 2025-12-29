Maribel Espinoza a Luis Redondo: "Todo lo que usted hace en ese remedo de comisión permanente, es ilegal"

“Cuidado Luis Redondo, no nos obligue a actuar para mantener el orden constitucional", advirtió la diputada de oposición

    La diputada liberal, Maribel Espinoza, envió una advertencia a Luis Redondo.

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se pronunció sobre el llamado de Luis Redondo a reunión de la comisión permanente del Congreso Nacional, señalando que sus acciones carecen de legalidad y advirtiendo sobre posibles consecuencias ante cualquier intento de alterar el orden constitucional.

“Cuidado Luis Redondo, no nos obligue a actuar para mantener el orden constitucional en el evento de que pretenda subvertir el orden constitucional”, expresó en su cuenta de X la diputada Espinoza en referencia al presidente del Congreso Nacional.

La parlamentaria afirmó que las acciones impulsadas desde la comisión permanente no tienen sustento legal. “Todo lo que Ud hace allí en ese remedo de Comisión Permanente, es ilegal”, declaró.

Espinoza indicó que el pleno legislativo ya tomó una decisión al respecto. “Los diputados en el pleno ya tomamos la resolución correspondiente”, señaló, explicando que existe un mandato claro emanado del órgano legislativo.

En ese sentido, agregó que “la comisión especial nombrada por el Congreso Nacional tendrá que actuar de conformidad al mandato del pleno en caso de ser necesario”, mencionando a los diputados Fátima Mena, Merary Díaz, Suyapa Figueroa, Claudia Ramírez, Johanna Bermúdez y Francis Argeñal.

La diputada liberal se refirió a la dirigencia del partido Libertad y Refundación. “Por lo visto, la cúpula de Libre continúa con su afán de destruir el país”, manifestó, mencionando a Xiomara Castro, Rixi Moncada y Manuel Zelaya.

