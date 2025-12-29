Maribel Espinoza a Luis Redondo: "Todo lo que usted hace en ese remedo de comisión permanente, es ilegal"

Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, se pronunció sobre el llamado de Luis Redondo a reunión de la comisión permanente del Congreso Nacional, señalando que sus acciones carecen de legalidad y advirtiendo sobre posibles consecuencias ante cualquier intento de alterar el orden constitucional.

“Cuidado Luis Redondo, no nos obligue a actuar para mantener el orden constitucional en el evento de que pretenda subvertir el orden constitucional”, expresó en su cuenta de X la diputada Espinoza en referencia al presidente del Congreso Nacional.

La parlamentaria afirmó que las acciones impulsadas desde la comisión permanente no tienen sustento legal. “Todo lo que Ud hace allí en ese remedo de Comisión Permanente, es ilegal”, declaró.