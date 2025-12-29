Escrutinio especial a punto de concluir en cuatro departamentos autorizados por el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) está por finalizar en los departamentos de Colón, Comayagua, Copán y Atlántida, informó el consejero Marlon Ochoa, luego de que el pleno de consejeros decidiera por unanimidad reanudar el proceso.

"Informo al pueblo que en unas horas se finalizará el escrutinio especial de los únicos cuatro departamentos que se han autorizado por el pleno", manifestó Ochoa en horas de la madrugada de este lunes a través de su cuenta en la red social X.

En su mensaje, Ochoa señaló que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López están "demorando el avance del escrutinio especial de los otros departamentos y municipios".

Ochoa expresó que, "a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para la realización de la declaratoria de las elecciones, es evidente que no tienen la menor intención de realizar el conteo de votos y actas del Distrito Central".