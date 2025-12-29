Escrutinio especial a punto de concluir en cuatro departamentos autorizados por el CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) está por finalizar en los departamentos de Colón, Comayagua, Copán y Atlántida, informó el consejero Marlon Ochoa, luego de que el pleno de consejeros decidiera por unanimidad reanudar el proceso.
"Informo al pueblo que en unas horas se finalizará el escrutinio especial de los únicos cuatro departamentos que se han autorizado por el pleno", manifestó Ochoa en horas de la madrugada de este lunes a través de su cuenta en la red social X.
En su mensaje, Ochoa señaló que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López están "demorando el avance del escrutinio especial de los otros departamentos y municipios".
Ochoa expresó que, "a menos de 48 horas del vencimiento del plazo legal para la realización de la declaratoria de las elecciones, es evidente que no tienen la menor intención de realizar el conteo de votos y actas del Distrito Central".
De acuerdo con la Ley Electoral, en su artículo 284, establece que el organismo electoral dispone de un plazo máximo de 30 días calendario para publicar los resultados finales y emitir la declaratoria, la cual debe ser oficializada posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta.
Es decir, el CNE debe declarar a los ganadores de los comicios realizados el 30 de noviembre a más tardar el 30 de diciembre.
"Proceder a la declaratoria general de elecciones sin procesar las 435 actas pendientes del Distrito Central es un fraude, un acto de corrupción y de violencia que usurpa y se roba la voluntad popular de nuestra capital, Tegucigalpa", concluyó.
El pleno de consejeros celebró una sesión vía Zoom el sábado 27 de diciembre, en la que las consejeras Hall y López expresaron su respaldo a iniciar el escrutinio especial en el nivel de diputados, al considerar el rol que este órgano establece la Constitución de la República y la alternancia en el poder.
En contraste, Ochoa propuso que el orden del escrutinio especial inicie con las corporaciones municipales y continúe posteriormente con el nivel de diputados. Además, reiteró que no firmará la declaratoria mientras no se cuente con la totalidad de las actas.
El escrutinio especial se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde laboran las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).
Informo al pueblo que en unas horas se finalizará el escrutinio especial de los únicos 4 departamentos que se han autorizado por el Pleno. La falta de pronunciamiento de las Consejeras Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio está demorando el avance del escrutinio especial de los...— Marlon (@MarlonOchoaHN) December 29, 2025