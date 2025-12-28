Los escrutadores avanzan en el conteo de actas a nivel de diputados y corporaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El martes 30 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que hacer la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025, sin que posiblemente se hayan terminado de escrutar el cien por ciento de las actas. Los retrasos en este proceso electoral han sido frecuentes, ocasionados por los miembros de los partidos políticos, Libertad y Refundación (Libre) y de los liberales, quienes ahora están exigiendo la celeridad del proceso y el conteo general de las actas. Desde el mediodía del miércoles 24 de diciembre, hasta las 3:00 de la tarde del sábado 27 de diciembre, es decir, por un periodo de tres días, las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) estuvieron sin tocar las actas, no avanzaron en nada. La discordia surgió luego que Libre exigiera que se terminara el nivel electivo de corporaciones municipales, a razón que el alcalde capitalino, Jorge Aldana, sostiene que se deben contar todos los votos, porque las actas que él tiene le dan el triunfo sobre Juan Diego Zelaya, candidato del Partido Nacional, quien hasta el momento lleva una estrecha ventaja menor a los 1,000 votos. Ante esta polémica, el pleno del CNE se reunió la mañana del sábado, donde decidieron por mayoría reiniciar el escrutinio especial a nivel de diputados, con el fin de garantizar que el nuevo Congreso Nacional sea conformado en enero próximo y asegurar la alternabilidad en el poder. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El consejero propietario, Marlon Ochoa, se manifestó en contra, ya que él defendía que la mejor alternativa era reiniciar por el nivel electivo de corporaciones municipales, o que se hiciera de forma simultánea.

La consejera presidenta, Ana Paola Hall, y la consejera propietaria, Cossette López, votaron a favor de iniciar con el nivel electivo de diputados con el fin de darle certeza a la alternancia en el poder. Además, se comprometieron a recibir un informe del auditor externo en seis horas, donde se evidenciarían las actas donde hay disputas reales en los dos niveles electivos, que sería analizado cuando estuviera listo.

Recuento

En la medianoche del sábado, Ochoa señaló en su cuenta de X, que desde las 5:55 de la tarde recibieron el informe de auditoría externa donde se señala la existencia de 61 alcaldías con diferencias menores del 5%, que tienen 879 actas con inconsistencias que deben ser contadas en escrutinio especial, recomendando iniciar por las de mayor carga electoral, es decir, las del Distrito Central. A pesar de que la consejera Hall dijo que al recibir ese informe reanudaría la sesión, es más de la medianoche y no se ha convocado nuevamente, señaló Ochoa. No obstante, el portal web de divulgación de resultados del CNE, estaba mostrando variaciones en los resultados en los dos niveles, diputados y corporaciones, evidenciando que se estaba avanzando de forma simultánea, pero lento, como ha sido desde que comenzó este proceso.

Por ejemplo, la noche del sábado el sistema reflejaba un total de 492 actas sin escrutar a nivel de corporaciones, y al mediodía del domingo había bajado a 430. Hasta ese momento, Zelaya tenía 164,465 votos a su favor y Aldana 163,577, es decir, la diferencia era de 888 marcas, evidenciando que más bien aumentó, porque antes era de 613.

Ante la estrategia que ha querido ejecutar Libre, de que no se haga la declaratoria general de las elecciones generales y trasladar esa responsabilidad al actual Congreso Nacional, las consejeras Hall y López, decidieron darle prioridad a los diputados. Hall declaró que la instalación del nuevo Congreso Nacional es un paso evidentemente necesario, esencial e indispensable para que exista alternancia en el poder. “Mi posición es asegurar la alternancia y el respeto a la Constitución y a la Ley”, reafirmó Hall. López por su lado expresó que “también pienso que la alternancia en el ejercicio del poder está sujeta a la existencia de un nuevo Congreso Nacional, y no debemos dar espacio para generar escenarios en los cuales el Congreso Nacional quiera hacerse de las atribuciones del Consejo Nacional Electoral”, sentenció.

Cambios

Si bien no se han incorporado el total de las 150 JEVR, en las últimas horas se ha avanzado a nivel de diputados, ya que hasta la mañana del sábado existían 1,451 actas con inconsistencias en Francisco Morazán, y al mediodía del domingo solo era 682, es decir, ya tenían el 99.79% del total de actas. Este recuento permitió que entrara el diputado Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, quien sumaba 181,795 votos, desplazando a su correligionaria, Fabiola Lucila Rosa Vigil. Hasta la tarde de este domingo el nuevo Congreso Nacional estaba conformado por 49 diputados nacionalistas, 41 liberales, 35 de Libre, dos del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y uno de la Democracia Cristiana, haciendo un total de 128, con sus respectivos suplentes.

Mientras que en el nivel presidencial todavía estaban pendientes 306 actas para ser sometidas a escrutinio especial, pero la declaratoria se hizo desde el 24 de diciembre, posicionando a Nasry Juan Asfura Zablah, como el próximo presidente de Honduras (2026-2030). Según el analista político Kenneth Madrid, la declaratoria general de las elecciones debe darse el 30 de diciembre a como dé lugar, no se puede trasladar esa crisis a un poder del Estado que es disfuncional, como el Poder Legislativo. Tras la declaratoria, los candidatos que se sientan afectados pueden acudir al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y si el TJE no le beneficia, todavía tienen el derecho de ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Sala de lo Constitucional, a presentar un recurso de amparo.