CNE da declaratoria de resultados a nivel de alcaldías y diputados de las elecciones generales 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este martes 30 de diciembre la declaratoria oficial de resultados a nivel de diputaciones y corporaciones municipales correspondientes a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en cumplimiento del plazo establecido por la Ley Electoral.

De acuerdo con el organismo electoral, el Partido Nacional obtuvo la mayoría de curules en el Congreso Nacional con 49 diputados. Le siguen el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) con dos y la Democracia Cristiana con un diputado.

La declaratoria se produce luego de que el CNE oficializara, el miércoles 24 de diciembre, los resultados presidenciales que dieron como ganador a Nasry Juan Asfura Zablah, con el 97.86% de las actas escrutadas y un total de 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27%. Asfura asumirá la presidencia de la República el 27 de enero, como sucesor de Xiomara Castro.

Tras la distribución final de curules, quedaron fuera del Congreso Nacional por el partido Libre: Juan Alberto Barahona, Jari Dixon, Yahvé Sabillón, Ramón Barrios, Luis Redondo, Carlos Eduardo Reina y Marco Eliud Girón.

En el Partido Nacional, no obtuvieron curul Milton Puerto y Nelson Márquez, este último señalado por presuntos delitos de fraude, uso de documentos privados falsos, falsificación de documentos públicos y prevaricato judicial.