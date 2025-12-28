Cardenal Rodríguez: "Vamos a emprender una nueva etapa en la historia de nuestra Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.-Con un llamado a la reconciliación y a la unidad nacional, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó durante la homilía de este domingo a los hondureños a dejar atrás las divisiones, el odio y la violencia, y a comprometerse con la construcción de un país más justo y digno.

“Hoy, queridas hermanas y hermanos, damos gracias al Señor porque vamos a emprender una nueva etapa en la historia de nuestra Honduras”, expresó el cardenal, al subrayar que el país es uno solo y que todos sus habitantes comparten una misma filiación como “hijos del mismo Padre Dios”, lo que, dijo, obliga a reconocerse como hermanos.

Durante su mensaje, Rodríguez insistió en la necesidad de superar las confrontaciones que han marcado a la sociedad hondureña. “Fuera el odio, fuera el rencor, fuera la violencia”, manifestó, al tiempo que llamó a cerrar el año santo con un compromiso renovado con la santidad y la justicia.