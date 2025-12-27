Obispo Jenry Ruiz hace un llamado a los políticos: “¿Estamos para servir al pueblo o para explotarlo?”

Trujillo, Honduras.-El obispo de la diócesis de Trujillo, Jenry Ruiz, hizo este sábado un enérgico llamado dirigido a la clase política de Honduras, en el que criticó la corrupción, el egoísmo y la falta de servicio al pueblo que, según él, prevalece en sectores de liderazgo público.

Ruiz cuestionó directamente las motivaciones de muchos políticos al preguntarse: “¿Estamos para servir al pueblo o para explotarlo?”, frase que sintetiza su crítica profunda a quienes, a su juicio, priorizan intereses personales sobre el bien común.

El religioso instó a dejar a un lado los intereses egoístas y a enfocarse en defender la vida, la justicia y el bien común. Señaló que la labor de quienes ocupan cargos públicos debería estar orientada al servicio de la ciudadanía, y no al beneficio propio.