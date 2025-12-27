Obispo Jenry Ruiz hace un llamado a los políticos: “¿Estamos para servir al pueblo o para explotarlo?”

Trujillo, Honduras.-El obispo de la diócesis de Trujillo, Jenry Ruiz, hizo este sábado un enérgico llamado dirigido a la clase política de Honduras, en el que criticó la corrupción, el egoísmo y la falta de servicio al pueblo que, según él, prevalece en sectores de liderazgo público.
Ruiz cuestionó directamente las motivaciones de muchos políticos al preguntarse: “¿Estamos para servir al pueblo o para explotarlo?”, frase que sintetiza su crítica profunda a quienes, a su juicio, priorizan intereses personales sobre el bien común.
El religioso instó a dejar a un lado los intereses egoístas y a enfocarse en defender la vida, la justicia y el bien común. Señaló que la labor de quienes ocupan cargos públicos debería estar orientada al servicio de la ciudadanía, y no al beneficio propio.
El obispo también empleó una metáfora dura para describir a los malos políticos, comparándolos con “tábanos que viven a costa del sufrimiento del pueblo”, una imagen fuerte que busca ilustrar cómo algunos se alimentan del sacrificio ajeno en lugar de contribuir al desarrollo social.
Destacó el esfuerzo diario de miles de hondureños que trabajan con dedicación en la agricultura, construcción, educación y otros oficios para llevar sustento a sus familias. En contraste, lamentó que ciertos políticos —en su visión— se aprovechen de ese esfuerzo sin devolver a la sociedad con acciones concretas.
En su mensaje también subrayó la importancia de defender la vida y los derechos humanos, así como la protección de los recursos naturales como ríos, bosques y microcuencas, elementos que consideró más valiosos que cualquier riqueza material.
Además, Ruiz advirtió que Honduras parece estar apostando con frecuencia por un modelo marcado por la mentira, la corrupción, la violencia y la injusticia, valores que, en su opinión, son incompatibles con la dignidad, la libertad y la verdad que deberían guiar la vida pública.
En un llamado directo de cara al inicio de un nuevo año, el líder religioso invitó a los políticos a reflexionar sobre sus acciones y motivaciones, poniendo el bien de Honduras por encima de cualquier interés particular.