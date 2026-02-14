Real Madrid golea a Real Sociedad en brillante partido de Vinícius Jr

Madrid, España.- Al Real Madrid no le hizo falta el francés Kylian Mbappé para sumar su octava victoria consecutiva en Liga. Como acostumbra, al galo le sustituyó Gonzalo García con gol, el brasileño Vinícius Junior asumió galones en ataque, forzó dos penaltis que transformó y dejó sin efecto en el resultado las dudas que aún muestra Dean Huijsen en defensa.

El central sigue lejos de su mejor versión. Una lesión le cortó el ritmo y, a pesar de encadenar ocho titularidades consecutivas, no se ha reencontrado con la confianza que derrochaba hace casi un año cuando irrumpió en le élite con el Bournemouth, con la absoluta de la selección española y que, a la postre, le hizo poner los cimientos de su fichaje por el Real Madrid.

Su asistencia en Mestalla hace seis días quedó en espejismo. Un error de Huijsen, yendo precipitadamente al suelo ante la internada del venezolano Yangel Herrera, provocó el empate de la Real Sociedad desde el punto de penalti. La cara cara de Huijsen, mostrada en el videomarcador 360 grados del Bernabéu, reflejó a la perfección la situación del central, que intentó revertir su compañero en la zaga, el alemán Antonio Rüdiger, animándole para recobrar la compostura.

Huijsen volvió a sufrir ante Carlos Soler y estuvo desacertado en la salida de balón. La única nota negativa de un Real Madrid que eleva el pulso por el liderato de la Liga, con el FC Barcelona iniciando la jornada un punto por delante.

Sin Mbappé, Vinícius y Gonzalo

Este sábado, el Bernabéu vivió la octava victoria consecutiva en Liga. Una calma que no se vivía en el conjunto blanco desde el inicio de la competición, con Xabi Alonso en el banquillo, encadenando seis; racha rota por la goleada (5-2) sufrida en el Metropolitano.

Y esta llegó sin la necesidad de contar con Mbappé, quien, hasta esta Jornada 24, había marcado en todas las victorias del Real Madrid menos en la tercera ante el Mallorca, en la que se le anularon dos tantos.

Sin el francés, Gonzalo volvió a asumir el papel de ‘9’ puro, alejado del rol en banda que le había dado Arbeloa en presencia de Mbappé. Y, como hiciera ante el Betis en Liga, contra el Barcelona en la Supercopa de España y en casa del Albacete en Copa del Rey, marcó. Sexto gol de la temporada y todos sin Mbappé en el terreno de juego.

En esta ocasión, ante la Real Sociedad, en un remate de puro delantero, leyendo el espacio al primer palo en un centro del inglés Trent Alexander-Arnold que volvió a demostrar su buen toque de balón. Y con un ‘9’ referencia, el Real Madrid lo aprovechó.

Un gol de Gonzalo, que pudieron ser dos si en el minuto 70 Jon Martín no saca un balón bajo palos, que estuvo apoyado en el ataque por un doblete de Vinícius, quien también pudo irse con un gol más, pero su tanto en el 90, en un remate con el hombro izquierdo, fue anulado por fuera de juego.

El brasileño anotó un doblete, ambos de dos penaltis generados por él mismo y cometidos por el venezolano Jon Aramburu, quien no tuvo su noche más acertada sobre un terreno de juego.

Reto mayúsculo tenía por delante ante ‘Vini’ en una defensa que le dejó en uno contra uno; y el brasileño, recuperado para la causa, en una de las máximas de Arbeloa desde que se hizo cargo del Real Madrid el 12 de enero, firmó, eléctrico, regates con éxito que provocaron las penas máximas.

Recortes y caño antes de las caídas dentro del área ante un Aramburu superado para que Vinícius llegue en plena forma al reto de la Liga de Campeones, la visita el martes 17 de febrero a un Benfica que ya ganó al Real Madrid 4-2 el 28 de enero.