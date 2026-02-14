Detienen a médico tras intentar huir sin pagar combustible en gasolinera de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– Un médico fue detenido este sábado -14 de febrero- tras presuntamente llenar el tanque de combustible de su vehículo e intentar huir sin efectuar el pago.

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso llegó a una gasolinera ubicada en el barrio La Reforma, en Tegucigalpa, para cargar combustible en su automóvil.

El problema ocurrió una vez que llenó el tanque, ya que el individuo intentó retirarse del lugar sin pagar y con la manguera aún conectada, lo que ocasionó severos daños en el equipo del local.