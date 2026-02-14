Detienen a médico tras intentar huir sin pagar combustible en gasolinera de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– Un médico fue detenido este sábado -14 de febrero- tras presuntamente llenar el tanque de combustible de su vehículo e intentar huir sin efectuar el pago.
De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso llegó a una gasolinera ubicada en el barrio La Reforma, en Tegucigalpa, para cargar combustible en su automóvil.
El problema ocurrió una vez que llenó el tanque, ya que el individuo intentó retirarse del lugar sin pagar y con la manguera aún conectada, lo que ocasionó severos daños en el equipo del local.
“En su intento de fuga avanzó con la manguera conectada al dispensador, ocasionando daños en el equipo de la estación de servicio y generando un riesgo inmediato”, aseguró uno de los policías encargados del caso.
Pese a su intento de huida, empleados del establecimiento lograron retener al sospechoso y alertaron a las autoridades correspondientes sobre lo ocurrido.
Momentos después, agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar para detener al supuesto médico y trasladarlo a las instancias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el procedimiento legal al que será sometido el sospechoso; no obstante, las investigaciones continúan abiertas.