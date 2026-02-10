Capturan a hombre acusado de matar a su padre tras discusión en Lempira

Lempira, Honduras.- Autoridades policiales capturaron a un hombre de 29 años, este martes 10 de febrero, tras presuntamente haberle quitado la vida a su propio padre en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.
La detención se realizó en la aldea Nueva Esperanza, municipio de Las Flores, luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia desarrolladas por los cuerpos policiales.
De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es señalado de haberle quitado la vida a su padre durante una discusión ocurrida el pasado 10 de octubre de 2025.
El hecho violento tuvo lugar en la aldea El Aguacate, municipio de Talgua, donde la víctima fue atacada con un arma blanca, perdiendo la vida en el lugar.
El fallecido fue identificado como Ángel Ayala, en perjuicio de quien se habría cometido el delito, según se establece en el expediente judicial del caso.
El detenido fue requerido por el Juzgado de Letras de Gracias, Lempira, por el delito de parricidio, tras una orden de captura emitida el 4 de febrero de 2026, es decir, hace apenas seis días.
Tras su aprehensión, el sospechoso fue puesto bajo la custodia de las autoridades policiales, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes al proceso judicial.
Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el hecho y determinar el grado de responsabilidad del acusado en este caso.