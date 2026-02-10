Capturan a hombre acusado de matar a su padre tras discusión en Lempira

Lempira, Honduras.- Autoridades policiales capturaron a un hombre de 29 años, este martes 10 de febrero, tras presuntamente haberle quitado la vida a su propio padre en el departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

La detención se realizó en la aldea Nueva Esperanza, municipio de Las Flores, luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia desarrolladas por los cuerpos policiales.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es señalado de haberle quitado la vida a su padre durante una discusión ocurrida el pasado 10 de octubre de 2025.