Jesús Figueroa murió tras impactar contra rastra por mala maniobra en la CA-5

Un video grabado por otro motociclista captó el momento exacto en el que Jesús Figueroa perdió la vida tras impactar contra una rastra por imprudencia al volante

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 11:40
1 de 10

Como Jesús Figueroa fue identificado el joven que perdió la vida este lunes en un accidente registrado en la carretera CA-5, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
2 de 10

La víctima, conocido como "Chuito", originaria de Quiragüira, en el municipio de Masaguara, departamento de Intibucá, viajaba en su motocicleta cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Según se muestra en el video, el joven invadió el carril contrario, colisionando de frente contra un cabezal, lo que le provocó la muerte de manera inmediata debido al fuerte impacto.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Momentos previos al accidente, se observa a Figueroa conduciendo a alta velocidad y tomando la curva de forma riesgosa, inclinando su cuerpo sobre la motocicleta.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Segundos después, el video muestra cuando el motociclista pierde el control del vehículo e intenta reincorporarse a la vía, momento en el que invade el carril contrario y colisiona frontalmente con la rastra.

Foto: Redes sociales
6 de 10

El conductor del vehículo pesado detuvo su marcha y se puso a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Producto del choque, el joven quedó tendido a un costado de la carretera.

Foto: Redes sociales
8 de 10

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegó al lugar del accidente y comenzó con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Informes preliminares indican que la responsabilidad del accidente recaería únicamente en el conductor de la motocicleta, y que el conductor de la rastra no tendría participación en la colisión.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Familiares y amigos de Jesús Figueroa lamentaron profundamente su fallecimiento y lo recordaron como un joven amante de las motocicletas y las carreteras.

Foto: Redes sociales
