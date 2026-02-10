  1. Inicio
Cuadro a cuadro: así fue el crimen de Bryan Ramírez, alias "Calaca", en la capital

Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que hombres vestidos como falsos policías llegaron e iniciaron un operativo para luego matar al joven

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 09:11
Un video captó el momento exacto en el que Bryan Joshiney Ramírez fue asesinado a balazos en la entrada de un bar ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa. Aquí el cuadro a cuadro de la grabación de la noche del sábado 7 de febrero:

 Foto: Redes sociales
Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca", fue asesinado en la entrada del bar “El Break”, ubicado en la colonia Castaños Sur, en pleno bulevar Morazán, a eso de las 9 de la noche.

 Foto: Redes sociales
La grabación de la zona muestra a Bryan Ramírez fuera del establecimiento, donde dos mujeres están en la entrada del mismo conversando.

 Foto: Captura de pantalla
Segundos después, mientras el joven está con el celular, un vehículo comienza a acercarse por donde él estaba y se estaciona cerca del bar.

 Foto: Captura de pantalla
Inmediatamente, hombres empezaron a bajar de la unidad, por lo que tanto Bryan como las mujeres que estaban conversando se alertaron.

 Foto: Captura de pantalla
Las mujeres, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, ingresaron rápidamente al establecimiento, quedando únicamente Bryan afuera.

 Foto: Captura de pantalla
El joven, sin poder reaccionar, fue encañonado por los supuestos uniformados, quienes portaban pasamontañas y chalecos antibalas, simulando un operativo.

 Foto: Captura de pantalla
Rápidamente, uno de ellos le quitó el celular, lo guardó en su bolsillo y le colocó la pistola cerca de la cabeza al joven para que este se tirara al suelo.

 Foto: Captura de pantalla
Una vez en el suelo, los hombres le dispararon en reiteradas ocasiones. En las cámaras se observa cómo uno de ellos le apunta directamente a la cabeza con el arma.

 Foto: Captura de pantalla
En las cámaras se logra observar cuando inician los disparos y, luego, los hombres se van alejando mientras siguen disparando.

 Foto: Captura de pantalla
En la escena del crimen, peritos encontraron al menos 27 casquillos de bala, donde su cuerpo quedó tendido en el suelo.

Foto: Captura de pantalla
Familiares relataron que, al intentar comunicarse con él tras su desaparición, uno de los criminales contestó la llamada y, entre risas, respondió: “Allá te lo dejamos tirado”.

 Foto: Redes sociales
