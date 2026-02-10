Cuadro a cuadro: así fue el crimen de Bryan Ramírez, alias "Calaca", en la capital

Un video captó el momento exacto en el que Bryan Joshiney Ramírez fue asesinado a balazos en la entrada de un bar ubicado en el bulevar Morazán, en Tegucigalpa. Aquí el cuadro a cuadro de la grabación de la noche del sábado 7 de febrero:
Bryan Joshiney Ramírez, alias "Calaca", fue asesinado en la entrada del bar “El Break”, ubicado en la colonia Castaños Sur, en pleno bulevar Morazán, a eso de las 9 de la noche.
La grabación de la zona muestra a Bryan Ramírez fuera del establecimiento, donde dos mujeres están en la entrada del mismo conversando.
Segundos después, mientras el joven está con el celular, un vehículo comienza a acercarse por donde él estaba y se estaciona cerca del bar.
Inmediatamente, hombres empezaron a bajar de la unidad, por lo que tanto Bryan como las mujeres que estaban conversando se alertaron.
Las mujeres, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, ingresaron rápidamente al establecimiento, quedando únicamente Bryan afuera.
El joven, sin poder reaccionar, fue encañonado por los supuestos uniformados, quienes portaban pasamontañas y chalecos antibalas, simulando un operativo.
Rápidamente, uno de ellos le quitó el celular, lo guardó en su bolsillo y le colocó la pistola cerca de la cabeza al joven para que este se tirara al suelo.
Una vez en el suelo, los hombres le dispararon en reiteradas ocasiones. En las cámaras se observa cómo uno de ellos le apunta directamente a la cabeza con el arma.
En las cámaras se logra observar cuando inician los disparos y, luego, los hombres se van alejando mientras siguen disparando.
En la escena del crimen, peritos encontraron al menos 27 casquillos de bala, donde su cuerpo quedó tendido en el suelo.
Familiares relataron que, al intentar comunicarse con él tras su desaparición, uno de los criminales contestó la llamada y, entre risas, respondió: “Allá te lo dejamos tirado”.