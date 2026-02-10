Sindy Paz salió con sus amigas y fue asesinada en su cumpleaños en La Ceiba

Sindy Paz fue encontrada sin vida la tarde del lunes -9 de febrero- en una calle de terracería ubicada en la prolongación del bulevar del Este, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Aquí los detalles del crimen:
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo de Sindy Lizeth Paz Montoya, de 18 años de edad, fue localizado en un sector solitario, lo que alertó a vecinos de la zona.
La víctima, quien había cumplido 18 años el día en el que fue asesinada, presentaba varios impactos de bala en su cuerpo y se encontraba atada de manos y pies, según confirmaron agentes que llegaron a la escena.
El cadáver fue hallado parcialmente sumergido en un área pantanosa a la orilla de la vía, entre la colonia Villa Neen y el sector de Satuyé, en el bulevar del Este.
Las autoridades mencionaron que la joven residía en colonia El Pedregal de la capital, y su familia es originaria del municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.
Los familiares indicaron que Sindy tenía aproximadamente una semana de haber llegado a La Ceiba junto a varias amigas para compartir y que no se tenía conocimiento de su paradero desde entonces, lo que generó preocupación.
Equipos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el área y realizaron el reconocimiento de la escena para iniciar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer el crimen.
Personal de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue local, donde se confirmó que la víctima recibió al menos siete disparos, presuntamente con un arma calibre 9 milímetros.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el móvil del asesinato ni sobre posibles sospechosos, señalando que el caso continúa bajo investigación.
El cuerpo de Paz Montoya fue entregado a su padre, quien viajó desde la capital hondureña para trasladarla y darle sepultura en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, donde su familia le dará el último adiós.