Capturan a soldado por delito de homicidio en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- La Policía Nacional capturó en flagrancia a un soldado de 29 años que asesinó a un ciudadano con arma blanca en la Quinta Avenida y pretendía agredir a otras dos personas.

El detenido, originario de El Corpus, Choluteca, fue aprehendido en el Parque La Libertad de la Tercera Avenida de Comayagüela durante un operativo policial que impidió que continuara con sus acciones violentas.

La intervención se originó luego de una denuncia al Sistema Nacional de Emergencias 911, que alertaba sobre una persona muerta en la vía pública. Al llegar, los agentes confirmaron los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al presunto agresor