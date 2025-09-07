  1. Inicio
Capturan a soldado por delito de homicidio en Comayagüela

Un miembro activo de las Fuerzas Armadas fue detenido en flagrancia luego de matar a un ciudadano con arma blanca en Comayagüela

  • 07 de septiembre de 2025 a las 17:17
La Policía Nacional detuvo a un soldado tras asesinar a un ciudadano con arma blanca en la Quinta Avenida de Comayagüela.

 Foto: cortesía

Comayagüela, Honduras.- La Policía Nacional capturó en flagrancia a un soldado de 29 años que asesinó a un ciudadano con arma blanca en la Quinta Avenida y pretendía agredir a otras dos personas.

El detenido, originario de El Corpus, Choluteca, fue aprehendido en el Parque La Libertad de la Tercera Avenida de Comayagüela durante un operativo policial que impidió que continuara con sus acciones violentas.

La intervención se originó luego de una denuncia al Sistema Nacional de Emergencias 911, que alertaba sobre una persona muerta en la vía pública. Al llegar, los agentes confirmaron los hechos y desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al presunto agresor

Según el informe preliminar, el soldado, en estado de ebriedad, atacó con un cuchillo a la víctima, provocando su muerte inmediata, y luego intentó agredir a dos personas más, situación que fue impedida por la rápida acción policial.

El arrestado fue trasladado junto con la evidencia al Departamento de Delitos Contra la Vida de la DPI y posteriormente remitido al Ministerio Público, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por homicidio.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
