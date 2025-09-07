  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó

El percance dejó al menos dos personas fallecidas y varias heridas. Las autoridades llegaron al lugar para realizar el levantamiento y atender a los sobrevivientes.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 16:52
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
1 de 12

Una escena desgarradora es la que se vivió este domingo tras el accidente en Cofradía, Cortés, cuando un bus rapidito, conocido como brujtos, cayó a un abismo y en el percance terminó incendiado, cobrando la vida de al menos dos personas. A continuación las lamentables imágenes.

Fotos: Luis Licona/EL HERALDO.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
2 de 12

El bus rapidito cayó a un abismo en Cofradía, Cortés, y terminó envuelto en llamas.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
3 de 12

Bomberos y rescatistas llegaron de inmediato para sofocar el incendio tras el accidente, pero ya era tarde para las dos víctimas.

Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
4 de 12

Autoridades confirmaron al menos dos víctimas mortales en el trágico percance, se trataría de dos mujeres.​​​​

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
5 de 12

Uno de los cuerpos quedó carbonizado en gran parte al ser alcanzado por las llamas del bus que se incendió solo segundos después de caer al abismo.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
6 de 12

Otro de los cuerpos habría impactado con estas rocas al salir expedido del bus y eso habría su muerte.

Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
7 de 12

El siniestro ocurrió en una zona montosa, lo que complicó las labores de rescate y amenazaba con convertirse en un incendio forestal.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
8 de 12

Familiares y curiosos se acercaron consternados al lugar de la tragedia, que además provocó tráfico pesado en la zona.

Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
9 de 12

Los restos del bus rapidito quedaron completamente calcinados tras el incendio.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
10 de 12

El accidente provocó escenas de dolor y desesperación entre los presentes.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
11 de 12

Muchos de los heridos tuvieron que ser auxiliados por otros conductores que se acercaron al lugar para poder salir de la hondonada.
Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó
12 de 12

El humo del incendio se elevó en toda la zona tras la caída y posterior incendio del bus.
Cargar más fotos