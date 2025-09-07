Carbonizadas quedaron víctimas de accidente de bus que cayó a abismo y se quemó

Una escena desgarradora es la que se vivió este domingo tras el accidente en Cofradía, Cortés, cuando un bus rapidito, conocido como brujtos, cayó a un abismo y en el percance terminó incendiado, cobrando la vida de al menos dos personas. A continuación las lamentables imágenes.
El bus rapidito cayó a un abismo en Cofradía, Cortés, y terminó envuelto en llamas.
Bomberos y rescatistas llegaron de inmediato para sofocar el incendio tras el accidente, pero ya era tarde para las dos víctimas.
Autoridades confirmaron al menos dos víctimas mortales en el trágico percance, se trataría de dos mujeres.
Uno de los cuerpos quedó carbonizado en gran parte al ser alcanzado por las llamas del bus que se incendió solo segundos después de caer al abismo.
Otro de los cuerpos habría impactado con estas rocas al salir expedido del bus y eso habría su muerte.
El siniestro ocurrió en una zona montosa, lo que complicó las labores de rescate y amenazaba con convertirse en un incendio forestal.
Familiares y curiosos se acercaron consternados al lugar de la tragedia, que además provocó tráfico pesado en la zona.
Los restos del bus rapidito quedaron completamente calcinados tras el incendio.
El accidente provocó escenas de dolor y desesperación entre los presentes.
Muchos de los heridos tuvieron que ser auxiliados por otros conductores que se acercaron al lugar para poder salir de la hondonada.
El humo del incendio se elevó en toda la zona tras la caída y posterior incendio del bus.