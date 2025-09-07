  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió

El accidente ocurrió en la colonia Lempira, cuando la unidad de transporte que venía de Cofradía se precipitó y se incendió; bomberos y paramédicos atienden a sobreviviente

  • 07 de septiembre de 2025 a las 12:51
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
1 de 10

Este domingo, un bus de cofradía cayó en una hondonada en la colonia Lempira. Testigos indican que hasta el momento hay cuatro personas fallecidas, aunque las autoridades aún no han confirmado la cifra.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
2 de 10

La unidad provenía del sector de Cofradía y, tras caer al fondo, se incendió parcialmente.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
3 de 10

El vehículo quedó a pocos metros del río Chamelecón, y las personas presentes colaboraron para sofocar las llamas del bus.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
4 de 10

Bomberos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula trabajan en sofocar las llamas mientras paramédicos atienden a los sobrevivientes.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
5 de 10

Entre los heridos hay varios adultos y menores, algunos con lesiones visibles, quienes están siendo trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
6 de 10

Testigos señalaron que la caída del bus ocurrió en el punto donde se reporta un derrumbe en la vía, aunque se desconoce si el accidente fue causado por desperfectos mecánicos, exceso de velocidad u otra situación.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
7 de 10

Según informes preliminares, los equipos de rescate lograron auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas o heridas tras la caída del vehículo.

Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
8 de 10

Hasta ahora no hay un número exacto de pasajeros que viajaban en la unidad; según se reporta, iban 10 personas.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
9 de 10

El bus, de transporte colectivo, quedó parcialmente calcinado en el fondo de la hondonada. Los bomberos mantienen presencia en el lugar para evitar que el fuego se propague a áreas cercanas.

 Foto: captura de pantalla
Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió
10 de 10

La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta, y se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con más detalles sobre la tragedia.

 Foto: captura de pantalla
Cargar más fotos