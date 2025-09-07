Muerte y llamas: Así ocurrió el accidente de bus en Cofradía que cayó a abismo y se incendió

Este domingo, un bus de cofradía cayó en una hondonada en la colonia Lempira. Testigos indican que hasta el momento hay cuatro personas fallecidas, aunque las autoridades aún no han confirmado la cifra.
La unidad provenía del sector de Cofradía y, tras caer al fondo, se incendió parcialmente.
El vehículo quedó a pocos metros del río Chamelecón, y las personas presentes colaboraron para sofocar las llamas del bus.
Bomberos del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula trabajan en sofocar las llamas mientras paramédicos atienden a los sobrevivientes.
Entre los heridos hay varios adultos y menores, algunos con lesiones visibles, quienes están siendo trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.
Testigos señalaron que la caída del bus ocurrió en el punto donde se reporta un derrumbe en la vía, aunque se desconoce si el accidente fue causado por desperfectos mecánicos, exceso de velocidad u otra situación.
Según informes preliminares, los equipos de rescate lograron auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas o heridas tras la caída del vehículo.
Hasta ahora no hay un número exacto de pasajeros que viajaban en la unidad; según se reporta, iban 10 personas.
El bus, de transporte colectivo, quedó parcialmente calcinado en el fondo de la hondonada. Los bomberos mantienen presencia en el lugar para evitar que el fuego se propague a áreas cercanas.
La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta, y se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con más detalles sobre la tragedia.