Capturan a hombre acusado de violación y agresiones sexuales en Comayagua

Agentes de la DPI atendieron la denuncia presentada por la ofendida en la Fiscalía del Ministerio Público en Comayagua y capturaron al supuesto agresor sexual

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 10:48
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron al hombre acusado de cometer los delitos de violación agravada y agresiones sexuales en contra de una mujer en Comayagua.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una denuncia, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre acusado de cometer los delitos de violación agravada y agresiones agravadas en contra de una joven mujer.

La acción la ejecutaron los agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Jefatura Municipal de Comayagua, como parte de los operativos que se desarrollan en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, en contra de los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.

Capturan a hombre que abusó sexualmente de una menor discapacitada en Comayagüela

El informe policial establece que el detenido es un hombre de 28 años, originario de Francisco Morazán y residente en el barrio Cabañas del municipio de Comayagua, quien tenía una denuncia pendiente en la Fiscalía del Ministerio Público, por cometer los delitos de violación agravada y agresiones sexuales en Comayagua.

Según la denuncia el arrestado es señalado de cometer los delitos en contra de una fémina, hecho que es investigado por las autoridades competentes.

Capturan a hombre por abusar sexualmente de su abuela de 75 años en Comayagua

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente para continuar con el debido proceso conforme a lo que establece el Código Penal para que sea castigado de acuerdo a la normativa judicial hondureña.

Las autoridades policiales dieron a conocer que continuarán con las acciones encaminadas a combatir los delitos en las diferentes manifestaciones entre ellas los abusos sexuales en contra de las mujeres.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

