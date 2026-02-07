Capturan a hombre acusado de violación y agresiones sexuales en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- En atención a una denuncia, agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre acusado de cometer los delitos de violación agravada y agresiones agravadas en contra de una joven mujer.
La acción la ejecutaron los agentes asignados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de la Jefatura Municipal de Comayagua, como parte de los operativos que se desarrollan en el marco del Plan Barrios y Comunidades Seguras, en contra de los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
El informe policial establece que el detenido es un hombre de 28 años, originario de Francisco Morazán y residente en el barrio Cabañas del municipio de Comayagua, quien tenía una denuncia pendiente en la Fiscalía del Ministerio Público, por cometer los delitos de violación agravada y agresiones sexuales en Comayagua.
Según la denuncia el arrestado es señalado de cometer los delitos en contra de una fémina, hecho que es investigado por las autoridades competentes.
El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente para continuar con el debido proceso conforme a lo que establece el Código Penal para que sea castigado de acuerdo a la normativa judicial hondureña.
Las autoridades policiales dieron a conocer que continuarán con las acciones encaminadas a combatir los delitos en las diferentes manifestaciones entre ellas los abusos sexuales en contra de las mujeres.