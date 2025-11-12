  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hombre por abusar sexualmente de su abuela de 75 años en Comayagua

El hombre habría violado en reiteradas ocasiones a su propia abuela, una mujer de 75 años de edad

  • 12 de noviembre de 2025 a las 20:05
Capturan a hombre por abusar sexualmente de su abuela de 75 años en Comayagua

El individuo habría abusado varias veces a la señora y la amenazaba con matarla si lo denunciaba.

Foto: Cortesía Policía Nacional

Comayagua, Honduras.- Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas al ser acusado de abusar sexualmente a su abuela de la tercera edad en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras.

La captura se llevó a cabo específicamente en el municipio de Minas de Oro, luego de una denuncia presentada por vecinos y familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre los presuntos abusos.

Según el informe policial, el detenido amenazaba con matar a la víctima si lo denunciaba, lo que le permitió mantener los ataques por un tiempo prolongado.

Envían a Támara "El Tatuado", acusado de matar y enterrar a su pareja

Gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional, se evitó que continuara el delito de violación agravada.

El acusado fue remitido a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad de las mujeres, niños y adultos mayores, y pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier hecho de violencia sexual o maltrato en sus comunidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias