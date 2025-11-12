Capturan a hombre por abusar sexualmente de su abuela de 75 años en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas al ser acusado de abusar sexualmente a su abuela de la tercera edad en el departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras. La captura se llevó a cabo específicamente en el municipio de Minas de Oro, luego de una denuncia presentada por vecinos y familiares, quienes alertaron a las autoridades sobre los presuntos abusos. Según el informe policial, el detenido amenazaba con matar a la víctima si lo denunciaba, lo que le permitió mantener los ataques por un tiempo prolongado.

Gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional, se evitó que continuara el delito de violación agravada.



El acusado fue remitido a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del Ministerio Público para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad de las mujeres, niños y adultos mayores, y pidieron a la ciudadanía denunciar cualquier hecho de violencia sexual o maltrato en sus comunidades.